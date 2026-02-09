Pyogenesis: veröffentlichen neue Single “Uncontrolled”

Die deutschen Alternative-Metal-Pioniere von Pyogenesis, melden sich mit ihrer neuen Single Uncontrolled zurück, einem wuchtigen und kompromisslosen Track, der tief in die Turbulenzen der Adoleszenz und des emotionalen Erwachens eintaucht.

Sänger Flo V. Schwarz beschreibt Uncontrolled als roh und ungefiltert. “Es fühlte sich befreiend und brutal ehrlich an, ihn zu schreiben. Der Song ist emotional aufgeladen und fängt den gewissen Moment ein, in dem die Hormone verrücktspielen. Er beschreibt, was in jungen Menschen vor sich geht, wenn sich alles verändert, während sie versuchen, ihren Platz in der Welt zu finden.”

Uncontrolled ist ein roher Ausbruch pubertätsbedingten Chaos, in dem Gefühle Wut entfachen und Instinkte die Vernunft außer Kraft setzen. Er fängt den gewaltsamen inneren Konflikt zwischen Verlangen, Verwirrung und Kontrollverlust ein. Man ist gefangen zwischen der Kindheit und dem Erwachsenwerden, der Geist dreht sich im Kreis, während der Körper brennt.

Mit dieser Veröffentlichung erweitern Pyogenesis die dunkleren Aspekte ihrer künstlerischen Identität und bekräftigen ihre Fähigkeit, psychologische Tiefe mit erdrückender Intensität zu verbinden. Uncontrolled erinnert daran, dass Wachstum oft verwirrend und zutiefst unangenehm ist und dass manche Narben lange vor dem Beginn des Erwachsenenalters entstehen.

Pyogenesis sind:

Flo V. Schwarz – Gitarre, Gesang

Malte Brauer – Bass

Gizz Butt – Gitarre

Sebastian Michalski – Schlagzeug