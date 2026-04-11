Pyogenesis: veröffentlichen neue Single “Nothing But My Heart” und betreten erstmals das Power-Metal-Terrain

Die deutschen Pioniere des Alternative Metal, Pyogenesis, melden sich mit ihrer neuen Single Nothing But My Heart zurück und zeigen dabei eine kühne und unerwartete neue Facette ihres Sounds.

Streamt den Song hier: https://save-it.cc/massacre/nothing-but-my-heart

Mit ihrer neuen Single Nothing But My Heart veröffentlichen Pyogenesis ihren ersten Power-Metal-Song in ihrer 35-jährigen Bandgeschichte. Und verdammt, das ist ein Hit!

Getragen von mitreißenden Melodien und elektrisierender Energie behandelt der Song Themen wie Selbstvertrauen und innere Wahrheit, die sich in seinen eindringlichen und bedeutungsvollen Lyrics widerspiegeln. Im Zentrum steht dabei Flo V. Schwarz mit einer herausragenden Gesangsleistung, der furchtlos neue Höhen erreicht und damit seine künstlerische Bandbreite neu definiert.

Und obwohl Pyogenesis keine Power-Metal-Band sind, zeigen sie mit diesem Track ihre beeindruckende Bandbreite und klingen dabei dennoch zu 100 % nach PYO: Episch und leidenschaftlich. Und bereit jede Grenze zu sprengen!

Nach dem düsteren und emotional intensiven All I Am Is Bleeding und der rohen Aggressivität von Uncontrolled offenbart diese neue Single eine weitere Dimension des kommenden Materials der Band und unterstreicht ihre Bereitschaft, neue klangliche Gefilde zu erkunden, während sie ihren ausdrucksstarken Wurzeln treu bleiben.

Mit Nothing But My Heart definieren sich Pyogenesis erneut neu und präsentieren eine kraftvolle und mitreißende Hymne, die zu den überraschendsten und einprägsamsten Momenten ihres jüngsten Schaffens zählt.

Pyogenesis sind:

Flo V. Schwarz – Gitarre, Gesang

Malte Brauer – Bass

Gizz Butt – Gitarre

Sebastian Michalski – Schlagzeug