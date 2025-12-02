Pyogenesis: melden sich mit eindrucksvoll mit ihrer neuen Single & Video zu „All I Am Is Bleeding” zurück

Nach fünf Jahren der Stille melden sich die deutschen Alternative-Metal-Pioniere Pyogenesis mit der beeindruckenden neuen Single/Video zu All I Am Is Bleeding zurück, die in enger Zusammenarbeit mit der Horror-Punk-Institution The Other entstanden ist.

Der Track markiert den offiziellen Beginn einer neuen kreativen Ära für Pyogenesis, die derzeit fleißig an ihrem nächsten Studioalbum arbeiten, dessen Veröffentlichung für Anfang 2027 geplant ist.

Musikalisch und emotional ist All I Am Is Bleeding eines der intensivsten Statements in der Karriere der Band. Dunkle, melancholische Melodien verflechten sich mit dramatischen Gesangsharmonien und einem tiefen Gefühl der Verletzlichkeit, umrahmt von einem kraftvollen Gothic-Metal-Fundament. Die Fusion mit The Other verleiht dem Song theatralische Dunkelheit und rohe emotionale Wucht und macht ihn zu einer mitreißenden Hymne über Schmerz, Entblößung und Überleben.

Frontmann Flo V. Schwarz kommentiert: „Ich habe diesen Text aus einem Schmerz heraus geschrieben, der Teil meiner Persönlichkeit geworden ist. Es ist einer der emotionalsten Songs, die ich je geschrieben und gesungen habe. All I Am Is Bleeding ist mein Herz, das ohne Haut zum Schutz offen daliegt.“

Begleitet von einem visuell packenden Musikvideo bietet die Single einen ersten Einblick in die künstlerische Ausrichtung des kommenden Albums: tiefgründiger, düsterer und persönlicher als je zuvor.

Mit All I Am Is Bleeding brechen Pyogenesis nicht nur ihr Schweigen, sondern bekräftigen auch ihren Platz als eine der ausdrucksstärksten und beständigsten Kräfte im europäischen Alternative Metal.

Weitere Details zum kommenden Album werden in den nächsten Monaten bekannt gegeben.

Pyogenesis live:

13.12.2025 (GER) Hamburg, Sporthalle / LordFest

Pyogenesis sind:

Flo V. Schwarz – Gitarre, Gesang

Malte Brauer – Bass

Gizz Butt – Gitarre

Sebastian Michalski – Schlagzeug