Capelight Pictures: Sympathy For Mr. Vengeance und Lady Vengeance ab 23.04.2021 in 4K Ultra HD als Limited Collector’s Editions im Mediabook

capelight pictures macht die Vengeance-Trilogie komplett und präsentiert nach dem bereits erhältlichen Meisterwerk Oldboy auch Park Chan-wooks filmische Meilensteine Sympathy For Mr. Vengeance und Lady Vengeance endlich ebenfalls und weltweit erstmals in 4K Ultra HD!

Mit den beiden gleichzeitig erscheinenden limitierten Sammlereditionen können alle Oldboy -Fans ihre capelight-Mediabook-Trilogie endlich vervollständigen.

Der fulminante Auftakt der legendären Reihe, Sympathy For Mr. Vengeance, erscheint als 2-Disc Limited Collector’s Edition im UHD-Mediabook mit dem Film in 4K Ultra HD inklusive Dolby Vision und HDR10+ sowie auf Blu-ray, mit umfangreichen Extras und 24-seitigem Booklet.

Park Chan-wooks meisterhafter Abschluss der Vengeance-Reihe, Lady Vengeance, erscheint als 3-Disc Limited Collector’s Edition im UHD-Mediabook mit dem Film in 4K Ultra HD inklusive Dolby Vision und HDR10+ sowie auf Blu-ray. Eine Bonus-Blu-ray enthält die „Fade to Black and White“-Version des Films in Full HD sowie umfangreiche Extras. Ein 24-seitiges Booklet rundet die Edition ab.

Sympathy For Mr. Vengeance und Lady Vengeance

erscheinen am 23. April – weltweit erstmals in 4K Ultra HD – als Limited Collector’s Editions im Mediabook