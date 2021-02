Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Damien, Sieges Even, Masterplan, Desaster u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Slartibartfass – Stimme Des Windes

Artist: Slartibartfass

Herkunft: Deutschland

Song: Stimme Des Windes

Album: Funkenfeuer

Genre: Viking Metal, Pagan Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 8:50 Minuten

Edguy – The Eternal Wayfarer

Artist: Edguy

Herkunft: Deutschland

Song: The Eternal Wayfarer

Album: Space Police – Defenders Of The Crown

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 8:50 Minuten

Damien – The Legend Of Trotis

Artist: Damien

Herkunft: USA

Song: The Legend Of Trotis

Album: Angel Juice

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 8:50 Minuten

Dimmu Borgir – Unorthodox Manifesto

Artist: Dimmu Borgir

Herkunft: Norwegen

Song: Unorthodox Manifesto

Album: Death Cult Armageddon

Genre: Symphonic Black Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:50 Minuten

Sieges Even – Paramount

Artist: Sieges Even

Herkunft: Deutschland

Song: Paramount

Album: Paramount

Genre: Thrash Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:50 Minuten

Sinner – Judgement Day

Artist: Sinner

Herkunft: Deutschland

Song: Judgement Day

Album: Judgement Day

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 8:50 Minuten

Ghost Brigade – Breakwater

Artist: Ghost Brigade

Herkunft: Finnland

Song: Breakwater

Album: Until Fear No Longer Defines Us

Genre: Progressive Death Metal, Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 8:51 Minuten

Masterplan – The Dark Ride

Artist: Masterplan

Herkunft: Deutschland

Song: The Dark Ride

Album: PumpKings

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:51 Minuten

Desaster – Crypts Of Dracul

Artist: Desaster

Herkunft: Deutschland

Song: Crypts Of Dracul

Album: A Touch Of Medieval Darkness

Genre: Black Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 8:51 Minuten

Black Willows – Neptune

Artist: Black Willows

Herkunft: Schweiz

Song: Neptune

Album: Haze

Genre: Psychedelic Stoner Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:51 Minuten

Theatre Of Tragedy – … A Distance There Is

Artist: Theatre Of Tragedy

Herkunft: Noewegen

Song: … A Distance There Is

Album: Theatre Of Tragedy

Genre: Gothic Metal, Dark Metal, Death Doom

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 8:51 Minuten

Heaven Shall Burn – Expatriate

Artist: Heaven Shall Burn

Herkunft: Deutschland

Song: Expatriate

Album: Of Truth & Sacrifice

Genre: Melodic Death Metal, Metalcore

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 8:51 Minuten

Black Sabbath – God Is Dead?

Artist: Black Sabbath

Herkunft: England

Song: God Is Dead?

Album: 13

Genre: Doom Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:52 Minuten

Accept – Mistreated

Artist: Accept

Herkunft: Deutschland

Song: Mistreated

Album: Eat The Heat

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 1989

Spielzeit: 8:52 Minuten

Anvil – Sadness – Love Me When I’m Death

Artist: Anvil

Herkunft: Kanada

Song: Sadness – Love Me When I’m Death

Album: Worth The Weight

Genre: Heavy Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 8:52 Minuten

Helloween – The Dark Ride

Artist: Helloween

Herkunft: Deutschland

Song: The Dark Ride

Album: The Dark Ride

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 8:52 Minuten

Therion – Clavicula Nox

Artist: Therion

Herkunft: Schweden

Song: Clavicula Nox

Album: Vovin

Genre: Death Metal, Symphonic Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:52 Minuten

Hades Almighty – Bound

Artist: Hades Almighty

Herkunft: Norwegen

Song: Bound

Album: Той, хто говорить з імлою (One Who Talks with the Fog) / Pyre Era, Black! (Split)

Genre: Progressive Black Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 8:53 Minuten

Blutmond – Nebelmeer

Artist: Blutmond

Herkunft: Schweiz

Song: Nebelmeer

Album: Endzeit

Genre: Avantgarde Black Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 8:53 Minuten

Mortal Sin – Tears Of Redemption

Artist: Mortal Sin

Herkunft: Austalien

Song: Tears Of Redemption

Album: An Absence Of Faith

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:53 Minuten

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.