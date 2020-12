Crazies: ab 05.03.2020 als 3-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook

capelight pictures präsentiert George A. Romeros verstörenden Sci-Fi-Horrorklassiker Crazies als 3-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook mit neuer 4K-Restaurierung des Films auf Blu-ray, zwei Bonusfilmen auf Blu-ray sowie einem 24-seitigen Booklet. In seinem visionären Seuchenthriller über die wahnsinnigen Folgen eines vom Militär verschuldeten Virusausbruchs, übt der gefeierte Schöpfer von Genreklassikern wie Die Nacht Der Lebenden Toten, Zombie und Land Of The Dead schonungslose Gesellschaftskritik. Mit von der Partie ist Kultschauspielerin Lynn Lowry (Parasiten-Mörder, Mach Ein Kreuz Und Fahr Zur Hölle) in einer ihrer besten Rollen.

Auf zwei Bonus-Blu-rays sind Romeros Frühwerke There’s Always Vanilla und Season Of The Witch enthalten, die hier ebenfalls neu restauriert vorliegen und erstmals in Deutschland verfügbar sind! Beide Bonusfilme werden in der Originalsprachfassung mit deutschen Untertiteln präsentiert. Eine Auflistung des umfangreichen Bonusmaterials findet ihr weiter unten.

Crazies erscheint am 5. März zusammen mit den Bonusfilmen There’s Always Vanilla und Season Of The Witch als 3-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook (Blu-ray + 2x Bonus-Blu-ray) sowie als Single-DVD (ohne Bonusfilme) und digital zum Kaufen.

Die US-amerikanische Regierung hat einen biologischen Kampfstoff entwickelt, der infizierte Opfer entweder tötet oder in den Wahnsinn treibt – Codename: Trixie. Als ein Flugzeug mit der geheimen Biowaffe an Bord über dem Örtchen Evans City abstürzt und das Trinkwasser verseucht, verfällt die friedliche Gemeinde ins Chaos. Das Militär riegelt die Region sofort vollständig ab und sorgt mit Waffengewalt dafür, dass niemand mehr den Ort verlässt. Während ein Team von Wissenschaftlern mit Hochdruck an einem Gegenmittel arbeitet, verwandeln sich überall in Evans City harmlose Bürger in blutrünstige Psychopathen.

Bonusfilme:

In There’s Always Vanilla (OmU) gehen der Taugenichts Chris und das schöne Model Lynn eine stürmische Beziehung ein, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt scheint. Season Of The Witch (OmU) folgt der jungen Hausfrau Joan Mitchell, die ihrem eintönigen Vorortalltag zu entfliehen versucht, indem sie sich der Hexerei verschreibt.

EXTRAS

Crazies: „Romero Was Here: Locating The Crazies“ – Eine Tour an die Originaldrehorte • „Crazy for Lynn Lowry“ und „The Mute Hippie Girl on Acid with Rabies“ – Interviews mit Kultstar Lynn Lowry • Hinter-den-Kulissen-Featurette mit Kommentar von Romero-Experte Lawrence DeVincentz • Alternative Titelsequenz • Audiokommentar von Lynn Lowry • Audiokommentar von Travis Crawford • Q&A mit Lynn Lowry beim Abertoir Horror Festival 2016 • Einleitung von Lynn Lowry • Deutscher Kinotrailer • US-Kinotrailer

There’s Always Vanilla:

Making-of: „Affair of the Heart“ • Audiokommentar von Travis Crawford • Location-Bildergalerie mit Kommentar von Lawrence DeVincentz • Trailer

Season Of The Witch: Extended Cut (104 Minuten) • „When Romero Met del Toro“ – Ein Gespräch zwischen Guillermo del Toro und George A. Romero • „The Secret Life of Jack’s Wife“ – Interview mit Darstellerin Jan White • Alternative Titelsequenzen • Audiokommentar von Travis Crawford • Location-Bildergalerie mit Kommentar von Lawrence DeVincentz • Memorabilia-Bildergalerie • Trailer