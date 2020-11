Corey Taylor: mit neuem Video „Samantha’s Gone“ Live at The Forum

Anfang Oktober spielte Corey Taylor ein spektakuläres Livestream-Konzert im The Forum in L.A., das weltweit in Echtzeit verfolgt werden konnte. Zu einem der Songs aus seinem Set, Samantha’s Gone, hat der Musiker nun den Mitschnitt über seinen YouTube-Kanal verfügbar gemacht.

Unten kann man sich ansehen, wie Corey und seine Band durch die Akkorde des Tracks vom Soloalbum CMFT des Slipknot– und Stone-Sour-Frontmanns pflügen. Zuvor waren bereits die Performance von Halfway Down und die offizielle Pre-Show des Events mit Moderator/Journalist Beez und exklusiven Interviews und Behind-the-Scenes-Aufnahmen. im YouTube-Kanal verfügbar gemacht worden, zu sehen ebenfalls unten.

Insgesamt bestand die Setlist bei Forum Or Against ‚Em (so der Titel des Events) aus 23 Songs, darunter sämtliche Tracks von CMFT , Tracks aus den Slipknot– und Stone-Sour-Katalogen und diverse Cover. Anmoderiert wurde der Abend von Jack Black, außerdem gab es im Verlauf des Konzertes eine Performance der Rock‘n‘Roll-Girl-Gang The Cherry Bombs. Forum Or Against ‘Em war eine komplette Arena-Produktion mit Pyrotechnik und Light Show – wer von euch live dabei war, wird sicherlich gern an den Abend zurückdenken.