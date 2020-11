Fuming Mouth: veröffentlichen Video zum Titelsong ihrer neuen EP

Die Death-Metal-Kolosse Fuming Mouth aus New England haben gestern die unbarmherzige neue EP namens Beyond The Tomb auf ihrem neuen Label Nuclear Blast von der Leine gelassen. Zeitgleich mit der Veröffentlichung erscheint ein neues Video für den Titeltrack Beyond The Tomb, das über den untenstehenden Link abrufbar ist. Die neue 3-Song-EP wird Death Metal Fans den Mund wässrig machen und gibt schon mal einen Ausblick darauf, was für ein völliges Massaker im Zuge der neuen Allianz mit Nuclear Blast noch folgen wird.