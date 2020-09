Corey Taylor: Stream-Event „Forum Or Against ‘Em“ am 02.10.

Ein einzigartiges globales Livestream-Event zur Veröffentlichung von CMFT am 02.10. mit kompletter Produktion, Pyro, den Cherry Bombs Dancers und Corey Taylor, wie man ihn noch nie zuvor gesehen hat.

Am 2. Oktober veröffentlicht Slipknot– und Stone Sour Frontmann Corey Taylor sein erstes Soloalbum CMFT. Das ruft nach einer großen Party – und genau die gibt es auch. Macht euch bereit für Forum Or Against ‘Em, ein weltweites Streaming-Event, das am 2. Oktober ab 23 Uhr unserer Zeit im legendären The Forum in Los Angeles über die Bühne geht und als Pay-per-View verfolgt werden kann. Tickets sind jetzt über watch.thecoreytaylor.com erhältlich. Natürlich gibt es auch Fanpakte mit Merch und VIP Treatment wie man es inzwischen erwartet und gewohnt ist.

Forum Or Against ‘Em wird eine komplette Arena-Produktion mit einem visuellen Pyrotechnik-Spektakel, einer vollgepackten Setlist inklusive aller Tracks von CMFT, ausgewählter Fan-Favorites aus Taylors Slipknot– und Stone Sour Katalogen, einer Handvoll Covers und es gibt eine Gast-Performance der tanzenden Rock‘n‘Roll-Girl-Gang The Cherry Bombs.

Corey Taylor sagt mit Blick auf sein kommendes Streaming-Spektakel: „Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich einen Weg finden werde, diese Musik und diese Band zu präsentieren. Und ich fühle mich geehrt, dass The Forum uns genau das ermöglicht. Es gibt CMFT in Gänze und Songs die ich über die Jahre bereits veröffentlicht habe. Es wird ein Fest und ich freue mich so sehr darauf, mit euch allen Party zu machen.“