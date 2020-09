Doro: veröffentlicht „Magic Diamonds – Best Of Rock, Ballads & Rare Treasures“ am 13.11.2020

Am 13. November 2020 beweist Metal-Queen Doro Pesch einmal mehr, dass sie buchstäblich alles gibt, wenn ihr etwas am Herzen liegt. An diesem 13.11. nämlich erscheint auf Doros eigenem Label, Rare Diamonds Productions, ihr lang ersehntes Best of-Album Magic Diamonds – Best Of Rock, Ballads & Rare Treasures.

Und das hat es verdammt in sich: 56 (!) Songs auf 3 CDs mit insgesamt fast 4 (in Worten: Vier) Stunden Spielzeit! Eine rundum imposante Werkschau, die vier Dekaden Doro-Music umspannt und mit 20 Rocksongs, 18 Balladen und 18 raren Schätzen alles bietet, was das (Fan-)Herz begehrt – und noch eine Menge mehr!

Denn: Die 3 CD-Compilation erscheint in einer hochwertigen Box, die ein wertvolles, exklusives Doro-Parfum namens True At Heart sowie einen Magic Diamonds Rundschal beinhaltet! Doro: „Von einem eigenen Parfum habe ich seit vielen Jahren geträumt. Jetzt ist es endlich soweit.“ Den Duft – und somit auch die 3 CD-Box – gibt es in zwei Varianten: For Him und For Her.

Selbstverständlich sorgt Vinyl-Liebhaberin Doro dafür, dass Magic Diamonds – Best Of Rock, Ballads & Rare Treasures auch als amtliche 4 LP-Version zu haben ist – und zwar in coloured Vinyl. Doro verrät: „In der großen Vinyl-Box finden sich zwei Doppel-LPs und als Zugabe die Rare Treasures Bonus-CD sowie ein Poster.“

Welche Version dieser magischen Best of-Boxen man sich auch sichert, man öffnet eine prall gefüllte Schatztruhe mit Mega-Hits, powervollen Abgehsongs, und bezaubernden Balladen mit Melodien zum Niederknien; als Zugabe findet man rare Perlen in Form von bislang unveröffentlichten Schätzen wie der NYC-Version von Prisoner Of Love.

Doro erklärt: „Da wir alle aktuell die Konzerte so sehr vermissen, habe ich mich entschlossen, hier auch großartige Livemomente von Songs wie Even Angels Cry, Rare Diamonds, Revenge, Raise Your Fist sowie eine wundervolle Version von Make Time For Love zu veröffentlichen.“

Was wäre ein Best-Of-Werk von Doro ohne Reminiszenzen an die großartigen Freundschaften, die Doro mit ihren Kollegen und Helden des Heavy Metal verbindet?! Und so liefert Doro hier fantastische Interpretationen von Dios Egypt (The Chains Are On), Metallicas Nothing Else Matters und Judas Priests Breaking The Law. Letzteres in einer Orchester-Version im Duett mit Udo Dirkschneider.

Zudem präsentiert die Metal-Queen bezaubernde Duette mit Lieblingsfreund Lemmy (Love Me Forever), Pete Steele (Descent) oder Tarja Turunen (Walking With The Angels) und serviert ihre große Hymnen wie Fight und She´s Like Thunder, die sie für ihre Freundin, Box-Weltmeisterin Regina Halmich, schrieb. Nicht zu vergessen Warrior Soul, den Movie-Soundtrack des Films Anuk – Der Weg des Kriegers, in dem Doro die weibliche Hautrolle spielte, und vom dem schon bald Teil 2 und Teil 3 veröffentlicht werden.

Alles in allem ein unschlagbares Paket, dass strahlendes Licht in triste Novembertage bringt – ganz nach Doros Lebensmotto: „Ich mache Musik, um den Menschen Freude, Hoffnung und positive Energie zu schenken.“ Und: „Meine Songs basieren ganz oft aus persönlichen Erfahrungen, die auch spiritueller Natur sind – wie etwa bei 1000 Mal Gelebt, Undying oder Fortune Teller!“

Man muss kein Wahrsager sein, um zu prognostizieren, dass Magic Diamonds – Best Of Rock, Ballads & Rare Treasures von den Fans gefeiert werden wird. Zu Recht!

Magic Diamonds – Best Of Rock, Ballads & Rare Treasures Tracklist:

CD 1: Best Of Rock

01. All We Are („The Fight“ Version)

02. Thunderspell

03. Burn It Up

04. I Adore You

05. Descent (Feat. Pete Steele)

06. You’re My Family

07. Kiss Me Like A Cobra

08. Haunted Heart

09. Raise Your Fist In The Air (New Live Recording „Forever Warriors Forever United“ Tour)

10. Now Or Never (Feat. Slash)

11. The Night Of The Warlock

12. I Rule The Ruins (Classic Night Orchestra Version)

13. Fight

14. Always Live To Win

15. Breaking The Law (Feat. Udo Dirkschneider)

16. Revenge (New Live Recording „Forever Warriors Forever United“ Tour)

17. Ich Will Alles

18. Salvaje

19. Dedication (I Give My Blood)

20. Grab The Bull (Last Man Standing) (First Draft – Previously Unreleased)

CD 2: Best Of Ballads

01. Für Immer (Classic Night Orchestra Version)

02. Above The Ashes

03. Love Me In Black (New Recording 2020)

04. Scarred

05. Rare Diamond (New Live Recording „Forever Warriors Forever United“ Tour)

06. Make Time For Love (New Live Recording „Forever Warriors Forever United“ Tour)

07. Tausend Mal Gelebt (Live)

08. Fall For Me Again (Live)

09. Give Me A Reason

10. Love Me Forever (Feat. Lemmy Kilmister)

11. Angel In The Dark

12. Walking With The Angels (Feat. Tarja Turunen)

13. Beyond The Trees (New Recording 2020)

14. Herzblut

15. Undying (Live Unplugged)

16. Constant Danger (Live Unplugged)

17. Prisoner Of Love (Nyc Version – Previously Unreleased)

18. Warrior Soul

CD 3: Rare Treasures

01. The Queen

02. Metal Tango (Classic Night Orchestra Version)

03. I Rule The Ruins (Live)

04. Hellbound (Live)

05. Even Angels Cry (Live)

06. The Fortuneteller (Live)

07. Save My Soul (Live)

08. Egypt (The Chains Are On)

09. She’s Like Thunder

10. Bad Blood (Live – Feat. Blaze Bayley)

11. Whenever I Think Of You (Live)

12. My Majesty (Live)

13. Hellraiser (Live)

14. Alles Ist Gut (Live)

15. Let Love Rain On Me (Live)

16. Chained

17. Black Rose

18. Nothing Else Matters

Formate:

– 3 CD Digipack

– 3 CD Box („True At Heart“ – „For Her“-Parfum, „Magic Diamonds“-Ringschal)

– 3 CD Box („True At Heart“ – „For Him“-Parfum, „Magic Diamonds“-Ringschal)

– 4 Vinyl Box (2 x 2 Coloured Vinyl & 18-Track Bonus-CD & Poster)