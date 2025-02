Cosmophage: veröffentlichen Mini-Album „Sidereal Malignancy“ über Blood Harvest Records

Blood Harvest Records ist stolz darauf, das Mini-Album Sidereal Malignancy von Cosmophage auf CD zu veröffentlichen. Me Saco Un Ojo Records wird die Kassettenversion herausbringen.

Ursprünglich im Oktober 2024 digital veröffentlicht, kündigt Sidereal Malignancy die Wiedergeburt von Cosmophage an. Zuvor hatte die brasilianische Band unter dem Namen Utterance im Jahr 2019 die Zwei-Song-EP Conflagration veröffentlicht – ein verlockend kurzer Teaser auf das Potenzial der Band. Dieses Potenzial hat sich nun auf Sidereal Malignancy entfaltet. Dem treffenden Titel alle Ehre machend, zerfleischen Cosmophage hier Geist und Körper mit ausgeweidetem, kantigem Death Metal, wie man ihn aus der Mitte der 90er Jahre kennt. Das Gespenst von Sinister geht hier um, aber die klassischen Werke der niederländischen Legenden bilden eher die Grundlage für Cosmophage, ihre eigene Stimme zu finden. Und in der Tat tun sie das in diesen sechs Songs – in der einen Minute slashen sie, in der nächsten stampfen sie, arbeiten mit Riffs, die rückwärts laufen, und zeigen ausgiebig ihre brachiale Kraft, aber immer mit dem Ziel, die Erwartungen zu verletzen, wohin ein Song als nächstes gehen könnte. Sidereal Malignancy ist nicht so sehr „technisch“, sondern einfach nur „voll gebraten“ und ein Festmahl für Death-Metal-Fans, die hirnige Brutalität und eine entsprechend erdrückende Produktion schätzen.

