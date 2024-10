Danefae: veröffentlichen zweite Single „Fuglekongen“ aus dem kommenden Album „Trøst“

Die dänische Progressive-Metal-Band Danefae hat diesen Mittwoch den Song Fuglekongen als zweite Single aus ihrem kommenden Album Trøst veröffentlicht, das am 31. Januar 2025 erscheinen wird. Auf Trøst (dänisch für „Trost“) beschwören Danefae eine Welt der Natur, der Mythen und der Magie herauf. Im Zentrum des Ausdrucks der Band steht die Sängerin und Texterin Anne Olesen, die sich auf dänische Legenden und Literatur stützt, um persönliche Geschichten zu erschaffen, die virtuos durch die organische, komplexe und melodische Musik der Band vermittelt werden.

Hört euch die neue Single Fuglekongen hier an.

Trøst gibt keinen allgemeinen thematischen Faden vor, sondern enthält verschiedene Geschichten über das Menschsein, insbesondere aus Annes persönlicher Perspektive. Wie schon die erste Single Blind behandelt auch der neue Song Fuglekongen ein existenzielles Thema, diesmal die Frage nach dem freien Willen.

Anne Olsen erklärt: „Fuglekongen is a theft. I stole one of the themes from the classical piece Danse Macabre by Saint-Säens. The mystical interweave of death and life gave me the inspiration to write like a conspiracy theorist: About the little Goldcrest as a symbol for our actions being governed by anything else than our free will.“

Hier könnt ihr euch auch die erste Single Blind anhören:

Danefae werden im Herbst eine Reihe von Shows in Dänemark spielen, die erste heute Abend auf dem renommierten Way Up North Festival in der Heimatstadt der Band, Aalborg. Weitere Shows werden in Verbindung mit der Albumveröffentlichung in naher Zukunft angekündigt.

Danefae Live 2024

18.10.24 – Way Up North, Aalborg (DK)

19.10.24 – Von Hatten, Randers (DK)

16.11.24 – Mono Goes Metal, Aarhus (DK)

23.11.24 – Radar, Aarhus (Isbjörg Release-Konzert) (DK)

Danefae begann 2017 als Soloprojekt von Anne Olesen, während die Band ihre heutige Form erhielt, als die vier Mitglieder ihr Studium an der Musikhochschule aufnahmen. Hier, in einem von Jazz und Pop dominierten Umfeld, fanden sie durch ihre gemeinsame Liebe zu Rock und Progressive Metal zueinander. Die lyrische Inspiration kommt aus der Natur, der dänischen Sprache, Volkslegenden und Liedern. Ergänzend zu der lokal verwurzelten Sprache und ihren Bedeutungsebenen wurde die nordische Tonsprache zum zentralen Element der Melodien von Danefae. Diese Verschmelzung der progressiven und nordischen Musiktraditionen bildet den Kern des unverwechselbaren Stils der Band, der einfach als progressiver Metal mit dänischen Texten beschrieben werden kann.

Danefae debütierten 2022 mit dem Album Tro (dänisch für ‚Glaube‘), das in Dänemark für seinen einzigartig nordisch klingenden Progressive Metal Aufmerksamkeit erregte und zu den ersten Konzerten der Band im ganzen Land führte. In den letzten Jahren haben Danefae intensiv an ihrem neuen Album Trøst gearbeitet. Auf den acht Kompositionen des Albums hört man eine Band, die sich selbst, sich gegenseitig und die Essenz ihres einzigartigen Stils und ihrer Musikalität gefunden hat.

Auf Trøst kombinieren Danefae meisterhaft das Komplexe mit dem Unmittelbaren, und ihre Neugier sowie Ehrgeiz, ihre künstlerische Palette ständig zu erweitern. Sie arbeiten stets daran ihre instrumentalen Fähigkeiten zu verfeinern und die menschliche Situation zu verstehen. All dies steht im Fokus Danefaes künstlerischen Ambitionen.

Danefae sind:

Anne Olesen: Gesang, Klavier

Anders Mogensen: Gitarre, Gesang

Carl Emil Tofte Jensen: Bass , Gesang

Jonas Agerskov: Schlagzeug, Gesang

Danefae online:

www.facebook.com/danefaemusic

www.instagram.com/danefae_music