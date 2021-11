Deserted Fear: kündigen neues Album „Doomsday“ und Album Release Shows 2022 an

Da Nichtstun auf Dauer keine Lösung war und es besonders in diesen Zeiten immer mal wieder gute News braucht, freuen wir uns, heute unser fünftes Studioalbum Album namens Doomsday anzukündigen! Veröffentlichung ist am 04. März 2022 und der Vorverkauf startet am 17. Dezember, zusammen mit einem ersten musikalischen Vorgeschmack.



Simon: „Scheinbar angetrieben vom Frust über die niemals enden wollende Zwangspause, haben wir die letzten anderthalb Jahre an neunen Songs gearbeitet und in den vergangenen Wochen aufgenommen. Kaum zu glauben, dass wir Mitte letzten Jahres noch völlig desillusioniert mit leeren Händen dastanden und wir jetzt unsere bis dato abwechslungsreichste und ausgereifteste Platte in den Händen halten.“



Fabian: „Aufgenommen haben wir wieder bei mir im Eisensound Studio und auch Mix und Master habe ich diesmal selbst übernommen. Dadurch war der kreative Freiraum bei diesem Album größer denn je, da wir kleine Details und Ideen noch umsetzen konnten, die erst während des Mixing entstanden. Ein guter Ausblick was da kommt, gibt unsere kürzlich erschienene 7inch Funeral Of The Earth, deren Mix auch ein perfekter Ausgangspunkt für den Albumsound war, auf den ich dann noch mal paar Prozent draufpacken konnte.“



Manuel: „Das Album Artwork stammt von Rio Krisma und er hat unser Konzept perfekt umgesetzt. Doomsday handelt zwar nicht von dem in Superman erschaffenen Monster, dessen einziges Ziel die Vernichtung anderer Lebensformen ist, doch die Menschheit scheint auf dem besten Weg dorthin und sich dabei auch noch selbst zu vernichten. Wir haben ein scheiß Problem, auch gesellschaftlich läuft einiges verkehrt und als Künstler wollen wir unsere Reichweite nutzen, um darauf aufmerksam zu machen.“



Auch eine Reihe von Release Shows haben wir geplant, denn die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt!

Doomsday Album Release Tour

03.03.22 (DE) Hamburg, Logo

04.03.22 (DE) Cottbus, Gladhouse

05.03.22 (DE) Jena, F-Haus

06.03.22 (DE) Essen, Turock

10.03.22 (DE) Nürnberg, Z-Bau

11.03.22 (DE) Göttingen, Exil

12.03.22 (DE) Wiesbaden, Schlachthof

13.03.22 (DE) Köln, Volta

18.03.22 (DE) Lörrach, Altes Wasserwerk

19.03.22 (DE) Aalen, Rock It



Also tragt es euch in den Kalender ein und besorgt euch Tickets. Wir können es kaum erwarten endlich wieder Konzerte zu spielen und freuen uns riesig, euch alle wiederzusehen!

Deserted Fear – Line-Up:

(von links nach rechts auf dem Foto)

Manuel „Mahne“ Glatter – Gesang/Gitarre

Simon Mengs – Schlagzeug

Fabian Hildebrandt – Gitarre

