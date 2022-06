Dust Bolt: News aus dem Bandcamp und zum neuen Album

Was geht eigentlich so bei Dust Bolt?

Die Antwort kann nur lauten – einiges!

Nach dem Ausstieg und Wegfall eines der Gründungsmitglieder, folgte die Trennung von der Booking Agentur und die Trennung vom bisherigen Label. Ein Neustart war gefragt. Während der vergangenen zwei Jahre nutzten die Musiker die Zeit, um eigene Prozesse, die Suche nach dem wahren Inneren, sich selbst und nach der neuen Inspiration für die Zukunft von Dust Bolt zu finden. Frontmann Lenny Bruce beschäftigte sich intensiv mit Music-Producing & Recording, startete zwei neue Projekte, welche ebenso bald veröffentlich werden sollen und taucht in die Welt der Studios ein.

Drummer Nico, der als letztes in der einst gemeinsamen Heimatstadt lebt, sperrte sich in den Keller. Drums. Das ist das einzige, was ihn interessierte. Gitarrist Flo stürzte sich so sehr in den Songwriting Prozess hinein, wie noch nie zuvor und übernahm einen entscheiden Teil hin zum neuen Dust Bolt Sound, der aus der Jugendzeit, den Nineties, inspiriert wurde.

Frontmann Lenny Bruce hat das Album vollständig in Eigenregie produziert, um es so natürlich und intensiv wie möglich zu halten. Ohne Druck eines Labels im Nacken, sollte es nur um eine Sache gehen: Die Musik und ihr Herzstück – die Band.

Soweit es Dust Bolt bislang verraten, sind die Recordings, die teils in Berlin und teils in München stattfanden und erste Mixingprozesse bereits abgeschlossen. Einen geplanten VÖ Termin gibt es bislang noch nicht, doch die Band spricht von 2023, während erste Singles womöglich sogar noch dieses Jahr veröffentlicht werden sollen. Um das fehlende vierte Puzzlestück wieder vollständig zu ergänzen, trat der langjährige Freund und herausragender Musiker Tom Liebing (Exx Tom) v. u.A. Exxperior, Rodent uvm. der Band bei. Es kann also wieder losgehen. Und jetzt sogar stärker denn je, intensiver denn je.

Während Dust Bolt an den letzten Schliffen ihres neuen Albums schrauben, könnt ihr sie diesen Sommer auf ausgewählten Festivals und Shows live sehen. Die Band hat angekündigt auch schon neue Songs auf diesen Shows zu performen.

03. Jun Open Air am Berg – Eichstätt (Ger)

16. Jun Mise Open Air – Büßfeld (Ger)

20. Jun Capitol – Hannover /w Sepultura, Terror

05. Jul Vaudeville – Lindau /w Sepultura, Crisix

08. Jul Rockhouse – Salzburg/ w Sepultura, Death Angel

09. Jul Rock im Ring Festival – Ritten Arena (BZ)

15. Jul Sommer am Kiez Open Air – Augsburg / w Sepultura

18. Jul Hirsch – Nürnberg w/ Sepultura

19. Jul F-Haus – Jena w/ Sepultura

20. Jul KFZ – Marburg w /Sepultura

21. Jul Free & Easy Festival – Backstage München

30. Jul Nord Open Air – Essen

24. Sep River Stone Fest – Rio de Moinhos (Prt)

