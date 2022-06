Hellfire 76: das Video zu „The Devil You Know“ lässt uns die Stimmen in unseren Köpfen treffen

Die amerikanischen Southern/Stoner-Rocker Hellfire 76 haben ein weiteres Video von der selbst betitelten Debüt-EP geteilt. Diesmal ist es ein Lyric-Video zum Song The Devil You Know – seht es euch an:

Der Song mit einer stark intimen und psychedelischen Atmosphäre, The Devil You Know spricht über die Beziehung zu unseren inneren Stimmen und die Schwierigkeit, ihre Zuverlässigkeit einzuschätzen: „Wir lassen die Stimmen in unseren Köpfen die Oberhand gewinnen“, sagte Gitarrist und Sänger Von Bury. „Nach Gedanken handeln statt nach Wahrheit und Fakten. The Devil You Know ist, an deine eigenen Wahrheiten zu glauben.“

Hellfire 76 verwendet die Masken von Voodoo, Hexerei, Okkultismus und Tarot, um uns Geschichten darüber zu erzählen, wie das Böse unsere Welt in Besitz genommen hat, die von Lügnern, Betrügern und Karrieristen regiert wird. Die Menschen werden mit einer immensen Flut von Lügen überschwemmt, die von starken Mächten wie Regierungen und der Kirche begangen werden, die den Blick auf die Wahrheit verdunkeln.

Trinkt die Mischung der Band aus blutigen Riffs, echten Rhythmen und verzerrten Vocals, die ihr in den dreckigsten Clubs in New Orleans finden können! Fans von Kyuss, ZZ Top, Killing Joke, The Melvins und Clutch werden begeistert sein, es zu hören!

Das Album ist als Streaming und Download verfügbar.

Tracklist:

1. Lilith

2. Iron Fist

3. Venom

4. The Devil You Know

5. Wicked Mystic

6. Voodoo Mama

Produktion und Aufnahme von Rob Tavaglione bei Catalyst Recording in Charlotte NC.

Line-Up:

Von Bury – Gitarre, Gesang, Organ

Mike McGuinness – Schlagzeug

Hellfire 76 online:

Facebook

Instagram