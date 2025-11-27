Eye Of Purgatory: unterschreiben bei Apostasy Records und kündigen neues Album an

Das schwedisch-amerikanische Death-Metal-Trio Eye Of Purgatory meldet sich mit Darkborne zurück – einem kraftvollen neuen Kapitel, geschrieben von Rogga Johansson (Paganizer, Ribspreader), Taylor Nordberg (Deicide, Inhuman Condition) und Jeramie Kling (Inhuman Condition, Overkill). Das Album fängt den Geist des klassischen schwedischen Death Metal ein: düster, atmosphärisch und mit einer organischen Wucht – und doch mit einer melodischen und emotionalen Tiefe, die jeden Song lebendig wirken lässt.

Das Cover-Artwork von Dan Goldsworthy (Accept, Alestorm, Cradle Of Filth) spiegelt die Mischung aus Melancholie und Bedrohlichkeit des Albums perfekt wider. Darkborne ist keine Nostalgie, sondern die Fortsetzung eines Sounds, der Emotionen und Atmosphäre ebenso schätzt wie pure Härte.

Mehr Infos zu Darkborne findet ihr hier.