Faun: präsentieren Ersatztermine der Märchen und Mythen Tour

Hier das Statement von Faun:

MÄRCHEN & MYTHEN TOUR – ERSATZTERMINE / ALTERNATIVE DATES:

Aufgrund der Quarantäne Maßnahmen wegen Covid-19 mussten wir leider fünf Konzerte unserer „Märchen & Mythen“-Deutschland-Tour verschieben. Die Konzerte 13.3.Chemnitz, 14.3.Erfurt, 17.4.Halle, 18.4.München und 19.4.Berlin werden wir daher an den folgenden Terminen nachholen:

6.9. Erfurt – Alte Oper / 7.9. München – Circus Krone /

8.9. Berlin – Admiralspalast / 9.9. Chemnitz – Stadthalle / 18.9. Halle – Händel Halle.

Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wir wollen uns an dieser Stelle noch einmal für die entstandenen Unanehmlichkeiten entschuldigen. Wir hoffen auf Verständnis und bedanken uns für das phänomenale Publikum unserer ersten sieben Märchen Tour Konzerte. Eure Faun.

********************************************************

Due to quarantine measures because of Covid-19 we had to postpone five concerts of our „Märchen & Mythen“ Germany tour. The concerts 13.3.Chemnitz, 14.3.Erfurt, 17.4.Halle, 18.4.Munich and 19.4.Berlin had to be shifted to the following dates:

6.9. Erfurt – Alte Oper / 7.9. Munich – Circus Krone /

8.9. Berlin – Admiralspalast / 9.9. Chemnitz – Stadthalle / 18.9. Halle – Händel Halle.

The tickets remain valid. We would like to take this opportunity to apologize once again for any inconvenience caused. We hope for understanding and thank you for the phenomenal audience of our first seven „Märchen&Mythen“-Tour concerts. Yours Faun.