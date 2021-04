Full Device: unterschreiben bei Boersma-Records

Die 2017 in Augsburg gegründeten Hard Rocker Full Device haben einen weltweiten Vertrag bei Boersma-Records unterschrieben. Derzeit ist die Band dabei ihr Debütalbum fertigzustellen. Bereits 2020 hat das Quartett mit der EP Kill All My Pain eine erste Duftmarke gesetzt. Weitere Informationen zum Debütlaum sollen zeitnah folgen.

Den Clip zur aktuellen Single Kill All My Pain gibt es hier:

Full Device kommentieren den Deal wie folgt:

„Mit unserer EP Kill All My Pain konnten wir 2020 bereits ein erstes Ausrufezeichen setzen. Um so mehr freut es uns zu verkünden, dass wir für kommende Projekte mit Boersma-Records aus Essen zusammenarbeiten werden, um unsere Musik einem noch größeren Publikum zugänglich zu machen. Mit Boersma-Records haben wir einen Partner gefunden, der unsere Liebe zur handgemachten Rockmusik teilt und gleichzeitig einen enormen Erfahrungsschatz im Musikgeschäft mitbringt. Wir sind absolut überzeugt, dass aus dieser Partnerschaft etwas großartiges entstehen wird und freuen uns schon auf die gemeinsame Zukunft.“

Über Full Device:

Full Device wurde 2017 von Flo VanHelsing, Toby B. Crust, Oli Shitstrøm, Machine Gun Pichi und Alex Rage in Augsburg gegründet. Angefangen mit melodischem Punkrock hat sich die Band schnell zum Hard Rock entwickelt. Sägende Gitarren, eingehende Riffs, Marshall Verstärker, mitreißende Hooks und ein auffälliger Frontman, welcher auf der Bühne aus sich heraus wächst. All das wird zu einer energiegeladenen Show, die Lust auf mehr macht.