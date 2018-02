“Das deutsche Pendant zu 70.000 Tons Of Metal geht in die 7. Runde!“

Eventname: Full Metal Cruise VII 2018

Bands: Eisbrecher, Grave Digger, Versengold, Mr.Hurley & Die Pulveraffen, Uli Jon Roth

Das Schiff: Mein Schiff 3

Reise: Bremerhaven, Deutschland -> Invergordon, Schottland-> Tyne, England und zurück

Datum: 02.09. – 07.09.2018

Kosten: bereits ausverkauft, ggf. gibt es noch stornierte Buchungen auf www.tuicruises.com.

Genre: Rock, Hard Rock, Heavy Metal, Folk Rock, Mittelalter Rock,

Veranstalter: ICS Festival GmbH

Link: www.full-metal-cruise.com

http://www.tuicruises.com

http://www.ics-int.com

Sie ist hart, sie ist laut, sie ist legendär – die Full Metal Cruise ist das etwas andere Metal-Festival.

Vom 2. bis 7. September 2018 geht es für die Metalheads nach Schottland und England. Die Full Metal Cruise Vll startet dieses Mal in Bremerhaven. Die Tour führt über Invergordon in Schottland und Newcastle upon Tyne in England mit insgesamt zwei Seetagen zurück nach Bremerhaven. Dabei feiert die Full Metal Cruise eine Premiere: Zum ersten Mal findet sie auf der Mein Schiff 3 statt.

Bisher sind fünf Bands bestätigt. Grave Digger, die zum ersten Mal mit an Bord sein werden. Die deutschen Metal-Urgesteine spielen ein Special Schottland/England Set aus den Alben Tunes Of War, Excalibur und The Clans Will Rise Again und auch ein „Best of Set“ ist angedacht. Auch Eisbrecher aus Bayern sind dabei und bringen harte Riffs, eine Menge Melodie und schwarze Töne mit. Mr. Hurley & Die Pulveraffen sorgen mit ihrer Piraten-Folkmusik für den richtigen Soundtrack einer Metal-Schiffsreise. Der Allen bekannte deutsche Gitarrist Uli Jon Roth wird sein Set, bestehend aus Scorpions-Klassikern und eigenen Songs, virtuos in Szene zu setzen wissen. Dann ist da auch noch die gefeierte Akustikband Versengold mit von der Partie. Weitere Bands sind im Gespräch und werden zeitnah auf unserer Seite veröffentlicht.

Auf die Gäste warten drei Bühnen sowie kleinere Veranstaltungsorte, durch die die Mein Schiff 3 in ein schwimmendes Metal-Festival verwandelt wird. Zusätzlich zu den Konzerten bietet die Full Metal Cruise Vll wie gewohnt ein Rahmenprogramm der Extraklasse: Meet and Greets mit den Künstlern, Kino, Workshops, Karaoke, einen Tätowierer, Metal-Wellness, All-Star-Jam-Sessions sowie die legendäre Late-Night-Show von und mit Maschine. Kurzum: Auf die Metalheads wartet auch bei der siebten Ausgabe der Full Metal Cruise ein ausgewogenes Bordprogramm.

Das Schiff selbst besitzt neben den obligatorischen Pools einen 24h Grill, ein Fitnessstudio und einen Wellnessbereich mit Spa&Sauna, der sich sehen lassen kann. Die Shopping-Meile lädt zum Geld ausgeben ein und die 24h Rezeption kümmert sich um eure Anliegen. Friseur, Bibliothek & Hospital runden das Service Angebot auf der erst seit 2014 existierenden mein Schiff 3 ab.

