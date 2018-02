Letters From The Colony: Präsentieren Gitarren Playthrough von ‚Erasing Contrast‘

Die Veröffentlichung des Debütalbums von LETTERS FROM THE COLONY rückt immer näher und am 16. Februar ist »Vignette« startklar, um die Musikszene mit dem geordneten Chaos ihres wahnwitzigen Progressiven Extremen Metal zu erschüttern. Heute zeigen die jungen Schweden ihren dritten Albumtrailer. Nach dem sie in den vorherigen bereits über die gefährlich-blutigen Jobs der Bandmitglieder erzählten und ihren Bedarf nach einem Lamborghini erörterten, zeigt die Truppe heute einen glorreichen Gitarren-Playthrough von Sebastian Svalland zu ihrer ersten Single ‚Erasing Contrast‘:

