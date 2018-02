ABINCHOVA

03.02.2018 CH Basel – Sommercasino

14.02.2018 JP Tokyo – Cyclone Club

15.02.2018 JP Tokyo – Duo Club

16.02.2018 JP Nagoya – Imaike 3 Stars Club

17.02.2018 JP Osaka – Fan J Twice Club

30.03.2018 CH Luzern – Konzerthaus Schüür

28.04.2018 CH Lenzburg – Met-Bar

20.-21.07.2018 DE Buchenbach – Sportplatz (Boarstream Open Air)

AETERNITAS

26.02.2018 DE Hamburg – Knust

24.03.2018 DE Barsinghausen – ASB Bahnhof Basche

26.04.2018 DE Bremen – Meisenfrei

28.06.-01.07.2018 DE Tann – Rockwolf Open Air

AKOMA

21.04.2018 DK Silkeborg – CC Silkeborg

ANCIENT RITES

31.03.2018 NL Rotterdam – Baroeg

ASYLUM PYRE

22.-28.07.2018 SI Tolmin – MetalDays

BLOOD GOD

14.04.2018 DE Erfurt – Club From Hell

12.-14.07.2018 DE Balingen – Messegelände Balingen (Bang Your Head!!! Open Air)

31.08.-01.09.2018 DE Nauen – Rock For Roots

BORN AGAIN

04.03.2018 FR Fismes – Salle Des Fêtes (Convention Rock n‘ Meta)

BORNHOLM

10.-12.05.2018 DE Bornstedt – Burgruine Schweinsburg (Dark Troll Festival)

BROKEN FATE

07.04.2018 CH Wohlen (AG) – Casino

28.04.2018 CH Luzern – Escholzmatt (Biosphäre Rock Fest)

13.10.2018 CH Sachseln – Mattlisaal (Metal Scar Festival)

15.12.2018 CH Boswil AG – Chillout (Stroke Of Fate Vol. 8)

BURDEN OF GRIEF

05.05.2018 DE Kassel – Fiasko

14.07.2018 DE Manrode – Sportplatz Manrode (Fest Evil Manrode)

CATAMENIA

16.03.2018 FI Tampere – Klubi

17.03.2018 FI Oulu – Hevimesta Liveklubi

CIRCLE OF SILENCE

03.03.2018 DE Walldorf – Jugendkulturhaus Jump

28.04.2018 DE Wiesloch – Rock und Pop Verein

07.07.2018 DE Nordheim – Sunstorm Open Air

CRYSTAL BALL

24.02.2018 DE Wuppertal – Hako Event Arena

26.04.2018 DE Bochum – Zeche*

27.04.2018 DE Saarbrücken – Garage*

28.04.2018 DE Aschaffenburg – Colos-Saal*

29.04.2018 DE Nürnberg – Hirsch*

01.05.2018 DE München – Backstage*

02.05.2018 DE Ludwigsburg – Rockfabrik*

04.05.2018 NL Weert – Muziekcentrum De Bosuil*

05.05.2018 DE Erfurt – HsD Gewerkschaftshaus*

06.05.2018 DE Bochum – Zeche*

08.05.2018 DE Berlin – Huxleys*

09.05.2018 DE Hamburg – Grosse Freiheit 36*

24.05.2018 CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

26.05.2018 CH Wetzikon – Hall Of Fame

28.07.2018 DE Thalmässing – Brauereigutshof Pyras (Pyraser Classic Rock Night)

10.08.2018 CH Mannried – Turnplatz Mannried (Mannried Open Air)

*supporting Axel Rudi Pell

DARKNESS

02.03.2018 DE Goslar – Lindenhof

10.03.2018 DE Hamm – Zeche Radbod (Ragers Elite’s Zombie Attack Metal Clash)

28.04.2018 FR Lyon – Rock N Eat

02.06.2018 DE Duisburg – Inne Mühle e.V. (Rage Against Racism)

28.07.2018 DE Brande-Hörnerkirchen – Headbangers Open Air

25.08.2018 ES Las Escuelas (Jaén) – Skulls Of Metal Fest

DARKWELL

03.02.2018 IT Sarnthein – Inquisition The Metalfest

DEBAUCHERY

08.03.2018 ES Vitoria-Gasteiz – Urban Rock Concept

09.03.2018 ES Salamanca – Nave Búnker (BMF VI Bunker Metal Fest)

10.03.2018 ES Los Palacios (Sevilla) – Carpa Municipal

11.03.2018 ES Madrid – Sala Silikona

31.05.-02.06.2018 DE Büßfeld – M:O:A M.I.S.E. Open Air

22.-24.06.2018 DE Fehrbellin/Protzen – Protzen Open Air

30.06.2018 DE Gardelegen – Metal Frenzy Open Air

12.-14.07.2018 DE Balingen – Messegelände Balingen (Bang Your Head!!! Open Air)

27.07.2018 DE München – Free & Easy Festival

DYING GORGEOUS LIES

15.02.2018 RU St. Petersburg – Opera Concert Club

16.02.2018 RU Moscow – Moscow Hall

31.05.-02.06.2018 DE Büßfeld – M:O:A M.I.S.E. Open Air

29.-30.06.2018 EE Vana-Vigala – Hard Rock Laager

22.-28.07.2018 SI Tolmin – MetalDays

EISREGEN

27.-28.04.2018 DE Losheim – Eventgelände Losheim (Hexentanz/Walpurgisschlacht Open Air)

04.-07.07.2018 DE Ballenstedt – Flugplatz Ballenstedt (Rockharz Festival)

23.-25.08.2018 DE Crispendorf – Wolfszeit Festival

ELM STREET

23.02.2018 US New York, NY – The Gramercy Theatre**

24.02.2018 US Poughkeepsie , NY – The Chance**

25.02.2018 CA Montreal, QUE – Cafe Campus**

27.02.2018 CA Quebec City, QUE – Le Cercle**

28.02.2018 CA Toronto, ONT – MOD Club**

02.03.2018 US Rochester, NY – Montage Music Hall**

03.03.2018 US Cleveland, OH – Agora Ballroom**

04.03.2018 US Pittsburgh, PA – Rex Theater**

06.03.2018 US Westland, MI – Token Lounge**

07.03.2018 US Joliet, IL – The Forge**

09.03.2018 US Racine, WI – Route 20

10.03.2018 US Sioux Falls, SD – Bigs Bar**

11.03.2018 US LaCrosse, WI – Cavalier Theater**

12.03.2018 US Minneapolis, MN – The Cabooze**

13.03.2018 US Winnipeg, MB – Park Theatre**

15.03.2018 CA Calgary, AB – Marquee**

16.03.2018 CA Edmonton, AB – The Starlite Room**

18.03.2018 CA Vancouver, CA – Rickshaw Theatre**

19.03.2018 US Seattle, WA – El Corazon**

21.03.2018 US San Francisco – Slim’s**

22.03.2018 US West Hollywood, CA – Whiskey A Go-Go**

23.03.2018 US San Diego, CA – Brick By Brick**

24.03.2018 US Mesa, AZ – Club Red Mesa**

26.03.2018 US Dallas, TX – Trees**

27.03.2018 US San Antonio, TX – Vibes Event Center**

28.03.2018 US Houston, TX – Scout Bar**

30.03.2018 US Jacksonville, FL – Mavericks**

31.03.2018 US West Palm Beach, FL – Kelsey Theater**

01.04.2018 US Tampa, FL – Orpheum**

02.04.2018 US Carrboro, NC – Cat’s Cradle**

03.04.2018 US Louisville, KY – Trixie’s Entertainment**

05.04.2018 US Baltimore, MD – Soundstage**

06.04.2018 US Asbury Park, NJ – The Stone Pony**

07.04.2018 US Worcester, MA – The Palladium**

08.04.2018 US Philadelphia, PA – The Trocadero**

** supporting Dirkschneider

EWIGHEIM

27.-28.04.2018 DE Losheim – Eventgelände Losheim (Hexentanz/Walpurgisschlacht Open Air)

EXCITER

01.-05.02.2018 US Fort Lauderdale, FL – 70000 Tons Of Metal

GALDERIA

29.03.2018 DE Bremen – Tivoli*

30.03.2018 DE Berlin – Bi Nuu*

31.03.2018 DE Flensburg – Roxy*

01.04.2018 DE Köln – Jungle Club*

03.04.2018 DE München – Backstage*

04.04.2018 FR Charmes – The Rock ‚N‘ Roll Stage*

05.04.2018 DE Jena – F-Haus*

06.04.2018 BE Bomal-Sur-Ourthe – Durbuy Rock Festival*

07.04.2018 NL Tilburg – Poppodium 013*

*supporting Therion, Imperial Age + Null Positiv

GLORYFUL

07.04.2018 DE Dresden – Skullcrusher (Kuttenfest)

23.06.2018 DE Weselberg – Sicking High Rock

30.06.2018 DE Düsseldorf – Pitcher

GRABAK

29.03.2018 DE Erfurt – Club From Hell

30.03.2018 DE Leipzig – Mørtelwerk

31.03.2018 DE Berlin – Blackland

01.04.2018 DE Cottbus – Muggefug

07.-08.09.2018 DE Barleben – Metal Embrace Festival

GUN BARREL

20.-21.07.2018 DE Mechernich – Mühlenpark (Summernight Open Air)

10.08.2018 DE Bonn – Open Air Stadtgarten Bonn

17.-18.08.2018 DE Hünfeld – Rhön Rock Open Air

HALCYON WAY

22.03.2018 BE Ittre – Zik-Zak*

23.03.2018 NL Leeuwarden – Neushoorn*

24.03.2018 FR Vauréal – Le Forum de Vauréal*

25.03.2018 FR Lyon – Ninkasi Kao*

27.03.2018 ES Barcelona – Razzmatazz 2*

28.03.2018 ES Almàssera – Sala Rock City*

29.03.2018 PT Porto – Hard Club*

30.03.2018 PT Lisbon – RCA Club*

31.03.2018 ES Madrid – Sala Mon Live*

01.04.2018 FR Montpellier – Secret Place*

03.04.2018 IT Trezzo sull’Adda – Live Music Club*

04.04.2018 IT Roma – Orion*

05.04.2018 IT Bologna – Zona Roveri Music Factory*

06.04.2018 AT Wien – Szene*

07.04.2018 SK Bratislava – Ateliér Babylon*

08.04.2018 SK Košice – Colloseum Club*

10.04.2018 HU Budapest – Barba Negra*

11.04.2018 PL Warsaw – Progresja*

12.04.2018 DE Berlin – Lido*

13.04.2018 DE München – Backstage*

14.04.2018 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7*

15.04.2018 NL Rotterdam – Baroeg*

17.04.2018 UK London – The Underworld*

18.04.2018 FR Charmes – Rock ‚N‘ Roll Stage*

19.04.2018 DE Essen – Turock*

*supporting Angra

HAMMERSCHMITT

24.02.2018 DE Unterföhring – Bürgerhaus (PWU Rocknacht)

HARDHOLZ

01.04.2018 DE Erfurt – Club From Hell

HATESPHERE

10.02.2018 DK Horsens – KulisseLageret

16.02.2018 DK København – Loppen

17.02.2018 DK Aarhus – VoxHall

22.02.2018 JP Osaka – The Live House Soma

24.02.2018 JP Tokyo – Cyclone

25.02.2018 JP Tokyo – Club Asia

11.-14.07.2018 Neskaupstaður – Eistnaflug Festival

HATE SQUAD

02.-04.08.2018 DE Wacken – Wacken Open Air

HEADLESS CROWN

21.04.2018 FR Villeurbanne/Lyon – CCO (Metal Thunder Jackets Festival)

ILLDISPOSED

16.03.2018 DK Kongens Lyngby – Templet (Temple Of Doom Days)

24.03.2018 DK Næstved – Kongebryg

14.04.2018 DE Dettelbach – Frankenhalle (Metal Franconia Festival)

10.-12.05.2018 DE Bornstedt – Burgruine Schweinsburg (Dark Troll Festival)

23.06.2018 DE Fehrbellin/Protzen – Protzen Open Air

JADED HEART

31.03.2018 NL Landgraaf – Oefenbunker

01.04.2018 DE Monheim – Sojus 7

25.05.2018 DE Zweibrücken – ACH Eventhalle

26.05.2018 FR Saint-Vincent-de-Mercuze/Grenoble – Salle Des Fêtes (Metalgresifest VIII)

28.07.2018 CH Röthenbach bei Herzogenbuchsee – Winkelgrube (Waldrock Open Air)

11.08.2018 CH Mannried – Turnplatz Mannried (Mannried Open Air)

KARDINAL SIN

23.02.2018 SE Varberg – Backstage Varberg

KILLING GANDHI

23.02.2018 DK Copenhagen – BETA2300

LONEWOLF

24.03.2018 FR Colmar – Le Grillen (Skull Crush Fest)

06.-07.04.2018 DE Oberursel – Burgwiesenhalle (Taunus Metal Festival)

05.05.2018 DE Neu Wulmstorf – Schiesssportanlage (Metal Bash)

11.08.2018 CZ Hostim – Rocková Hostim

21.-22.09.2018 FR Marseille – Salle Jas’Rod (South Troopers Festival)

LOST DREAMS

02.03.2018 IT Trento – Gasoline Road Bar

MACBETH

31.03.2018 DE Zwickau – Club Seilerstrasse

28.04.2018 DE Zella Mehlis – Da Capo e.V.

18.05.2018 DE Oschersleben – MSP Arena (Rock & Metal Day’z)

31.05.-02.06.2018 DE Büßfeld – M:O:A M.I.S.E. Open Air

13.07.2018 DE Milmersdorf – Gästehaus Ahlimbsmühle (Headache Inside)

14.07.2018 DE Treffurt OT Falken – Sportplatz (Los Krachos Metal Open Air)

07.09.2018 DE Stedten – Rock am Wald

08.12.2018 DE Erfurt – Club From Hell

MASQUERADE

03.02.2018 CH Chur – Palazzo Bowling & Beat Club

MESSENGER

31.03.2018 FR Volmeranges-Les-Mines – No Man’s Land

14.04.2018 DE Neunkirchen – Stummsche Reithalle

10.-12.08.2018 DE Wellesweiler – Wellesweiler Open Air

METAL INQUISITOR

26.-28.07.2018 DE Brande-Hörnerkirchen – Headbangers Open Air

24.-25.08.2018 DE Wörrstadt – Neuborn Open Air Festival

MYSTIC PROPHECY

13.04.2018 DE Dettelbach – Frankenhalle (Metal Franconia Festival)

14.04.2018 DE Mannheim – MS Connexion Complex (2018 Delta Metal Meeting)

28.06.-01.07.2018 DE Tann – Rockwolf Open Air

12.-14.07.2018 DE Balingen – Messegelände Balingen (Bang Your Head!!! Open Air)

03.08.2018 DE Guggenberg/Ottobeuren – Schlichtenfest

NIGHT LEGION

26.04.2018 AU Sydney – The Stag*

28.04.2018 AU Melbourne – The Croxton*

29.04.2018 AU Brisbane – Woolly Mammoth*

*supporting Ross The Boss

NOMANS LAND

20.-21.07.2018 DE Buchenbach – Sportplatz (Boarstream Open Air)

23.-25.08.2018 DE Crispendorf – Wolfszeit Festival

REBELLION

07.04.2018 DE Oberursel – Burgwiesenhalle (Taunus Metal Festival)

21.04.2018 DE Gießen – Kulturzentrum Jokus

04.05.2018 DE Erfurt – Club From Hell

20.05.2018 DE Frankfurt – Nachtleben

SCHWARZER ENGEL

09.03.2018 DE Bochum – Matrix

10.03.2018 DE Leipzig – Hellraiser

11.03.2018 DE Frankfurt – Nachtleben

16.03.2018 DE Nürnberg – Der Cult

17.03.2018 DE Stuttgart – Club Zentral

19.03.2018 DE München – Backstage

07.04.2018 DE Markneukirchen – Warwick Music Hall

08.04.2018 DE Berlin – Maze

27.-28.04.2018 DE Oldenburg in Holstein – Ferienpark Weissenhäuser Strand (Plage Noire Festival)

31.08.-01.09.2018 DE Mannheim – Mainmarktclub (Black Castle Festival)

SINISTER

01.-05.02.2018 US Fort Lauderdale, FL – 70000 Tons Of Metal

10.03.2018 NL Amstelveen – P60

22.03.2018 MX Monterrey – Cafe Iguana

23.03.2018 MX Ciudad de México – Circo Volador

27.03.2018 CR San José – Pepper Disco Club

28.03.2018 CO Medellín – Sala Bombay

30.03.2018 PE Santa Beatriz/Cercado de Lima – The Blood

25.05.2018 US Baltimore – Rams Head Live (Maryland Deathfest)

08.-09.06.2018 ES Oviedo – Parque Del Oeste (Otero Brutal Fest)

21.-24.06.2018 HR Pula – GoatHell Metal Fest

20.-21.07.2018 DE Buchenbach – Sportplatz (Boarstream Open Air)

09.-12.08.2018 PT Vagos – Vagos Metal Fest

STORMAGE

14.07.2018 DE Treffurt OT Falken – Sportplatz (Los Krachos Metal Open Air)

STORMHAMMER

14.04.2018 DE München – Backstage

STORMWARRIOR

23.-24.03.2018 ES Pozal de Gallinas (Valladolid) – Polideportivo Municipal (Galia Metal Fest)

07.04.2018 DE Hamburg – Bambi Galore

28.-30.06.2018 DE Gardelegen – Metal Frenzy Open Air

TEMNEIN

24.02.2018 FR Rennes – Mondo Bizarro

24.03.2018 FR Pagney-Derrière-Barine – Chez Paulette

12.05.2018 BE Chapelle-Lez-Harlaimont – Le Cercle

30.06.2018 FR Chatou – Kave Fest

THE END A.D.

18.02.2018 US New York, NY- Blackthorn 51

16.03.2018 US Wilmington, DE – Bar XIII Delaware

THE HERETIC ORDER

02.02.2018 UK Evesham – The Valkyrie Bar

23.06.2018 UK Birmingham – O2 Academy 3*

24.06.2018 UK Glasgow – O2 ABC2*

25.06.2018 UK Newcastle – O2 Academy 2*

26.06.2018 UK Manchester – Rebellion*

27.06.2018 UK Sheffield – O2 Academy 2*

28.06.2018 UK Southampton – The Brook*

29.06.2018 UK London – O2 Academy Islington*

*supporting Pist.On

THE ORDER

27.07.2018 CH Röthenbach bei Herzogenbuchsee – Winkelgrube (Waldrock Open Air)

THE PROPHECY²³

09.02.2018 DE Etenheim Altdorf – Rockcafé*

10.02.2018 DE Offenburg – Kulturförderverein Stud*

10.03.2018 DE Büßfeld – M:O:A M.I.S.E. Warm Up

17.03.2018 DE Lörrach – Altes Wasserwerk

24.03.2018 DE Karlsruhe – Festhalle Durlach

07.04.2018 DE Heidelberg – halle02

14.07.2018 DE Mannheim – 7er Club

13.10.2018 CH Zürich – Dynamo Werk21

08.12.2018 DE Nürtingen – Kuckucksei

*w/ AlleHackbar

THRUDVANGAR

07.-08.09.2018 DE Barleben – Metal Embrace Festival

VICTORIUS

03.03.2018 DE Leipzig – Halle 5

21.04.2018 FR Villeurbanne/Lyon – CCO (Metal Thunder Jackets Festival)

04.-05.05.2018 DE Hannover – MusikZentrum Hannover (Grailfest)

23.07.2018 SI Tolmin – Sotočje (MetalDays)

01.09.2018 PL Zgierz – MOSiR Zgierz (City Of Power Festival)

WARPATH

14.04.2018 DE DE Hamburg – Tipsy Apes (Knightfest)

28.04.2018 DE Döbeln – KL 17

07.-10.06.2018 DE Hirschfeld – Mühlteich Hauptmannsgrün (Chronical Moshers Open Air)

27.-28.07.2018 DE Essen – Viehofer Platz (Nord Open Air)

14.-16.06.2018 DE Leutkirch im Allgäu – Aaargh Festival

06.10.2018 DE Paderborn – Kulturwerkstatt Paderborn (Metal Inferno Festival)

WEEPING SILENCE

09.-10.03.2018 MT Is-Siggiewi – Château Buskett (Metal Over Malta)

05.05.2018 AT Trofaiach – Mehrzweckhalle Troifach (Feel The Noise Festival)

WIZARD

07.04.2018 DE Oberursel – Burgwiesenhalle (Taunus Metal Festival)

Kommentare

Kommentare