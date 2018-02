Alice Cooper, der legendäre Schock-Rocker, feiert diesen Sonntag, den 4. Februar, seinen sage und schreibe 70. Geburtstag! Seit 56 Jahren ist der bekannteste Rockstar der Welt nicht mehr aus dem Rampenlicht wegzudenken – und wird noch lange nicht müde.

Letzten Juli veröffentlichte Alice Cooper „Paranormal“, sein erstes Studioalbum seit sechs Jahren. Produziert von Bob Ezrin erlangte es umgehend den Status eines Klassikers und zeichnet sich durch seine Kollaborationen mit ZZ Tops Billy Gibbons, U2s Larry Mullen und Deep Purples Roger Glover aus. Das Album stürmte die deutschen und australischen Charts auf #4, #6 in Großbritannien sowie Schweden und erreichte die höchsten Chartpositionen für Alice seit mehreren Jahrzehnten.

Ende 2017 kehrte Cooper von seiner erfolgreichen Welttournee zurückgekehrt, auf der er über 100 Shows auf 5 Kontinenten spielte. Darunter auch einen fulminanten Auftritt als Headliner auf dem Wacken Open Air Festival im August, und seine Tour durch deutsche Hallen im Herbst 2017.

Nur wenige Tage nach Alice Coopers Geburtstag, erscheint am 23. Februar seine neue Single „The Sound Of A“, einer der hypnotischsten Songs auf „Paranormal“. Neben dem Titeltrack enthält die als limitierte CD sowie weiße 10“ Vinyl erhältlich Single vier bisher unveröffentlichte Livesongs aus Columbus, OH.

Wie kein anderer Künstler vor ihm verstand Alice Cooper es, sich in seinem Charakter auszuleben. Mit Welt-Hits wie „School’s Out“, „I’m Eighteen“ und „Billion Dollar Babies“ beeinflusste er zahlreiche Musiker und Bands und wurde 2011 gemeinsam mit der Alice Cooper-Band in die Rock and Roll Hall Of Fame aufgenommen. Bis dato hat er über 15 Millionen Alben weltweit verkauft.

