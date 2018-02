“2018 Winter Journey – Ayden und Support am 18.02.2018 im Magnapop, Krefeld (Vorbericht) – Weitere Shows in Berlin und Hamburg“

Headliner: Ayden

Vorbands: Cataya, Cloud Colony



Ort: Magnapop, Krefeld

Datum: 18.02.2018, 20:00 Uhr

Kosten: 8,00 – 12,00 € AK

Genres: Post Rock, Post Metal, Rock, Experimental Rock

Link: https://www.facebook.com/events/1989083894750565/

Bereits seit dem Jahr 2012 gibt es die polnische Band Ayden. Nach der Gründung und der Veröffentlichung der Debüt-Single Antykwariat spielten die Jungs zunächst einige Shows in der Umgebung ihrer Heimatstadt Posen. Im Jahr 2016 ging es dann an die Arbeiten zum Debütalbum, das unter dem Namen Identity im Februar 2017 veröffentlicht wurde. Nun machen sich Ayden also auf, um im Februar an drei Tagen hintereinander in drei deutschen Städten zu spielen. Dabei sind sie im Osten, im Norden und im Westen vertreten, wobei man sie im März auch als Support von Retrospective in Hessen live erleben kann. Die drei Shows im Februar sind Headliner-Shows, und in Krefeld werden Ayden von Cataya und Cloud Colony unterstützt.

Wer Ayden noch nicht kennen sollte, kann hier das Debütalbum Identity in voller Länge hören:

Die Band Cataya (https://www.facebook.com/cataya.band/), die es seit dem Jahr 2014 gibt, ist eine wahrhaft multikulturelle Truppe, ihre Mitglieder stammen aus Spanien, Belgien und Deutschland. Auf dem Debütalbum Sukzession, das im November 2015 erschien, sind zwar „nur“ vier Tracks versammelt, die sind mit aber mit durchschnittlich 10 Minuten jeweils so lang, wie man es von Post Rock-/Post Metal-Songs erwartet. So kommt denn das Album auch auf eine Gesamtlänge von knapp 45 Minuten, die man sich auf der Bandcamp-Seite von Cataya gut vertreiben kann:

https://cataya.bandcamp.com/

Heimspiel haben Cloud Colony (https://www.facebook.com/CloudColony/). Die vier Jungs, die sich gern auf der großen Spielwiese des Rock austoben und sich dabei von verschiedensten Genres, wie Pop, Jazz oder auch Electronica inspirieren lassen, haben als ihr Basislager nämlich Krefeld angegeben. Viele Worte machen sie um sich selbst nicht, aber auf ihrer Soundcloud-Seite lassen sie einfach ihre Musik sprechen, was ja manchmal doch mehr sagt, als 1000 Worte:

https://soundcloud.com/cloud-colony

Bevor am 18.02. die letzte Deutschland-Show in Krefeld gespielt wird, treten Ayden schon am 16.02. in Berlin und am 17.02. in Hamburg auf. In Berlin werden sie unterstützt von Motherbrain, die sich dem Stoner Rock verschrieben haben. In Hamburg stehen neben Ayden noch Stargazer und Kosmodrone auf der Bühne. Stargazer beschreiben ihre Musik selbst als „StonerSpaceDronePsychPop from Uranus“, was ja schon mal sehr interessant klingt. Was sich hinter dem „Garage Space Drone Blues“ von Kosmodrome verbirgt, wüsste ich auch gern, aber ich werde es erst einmal nicht live erleben, denn ich bin ja in Krefeld für Time for Metal am Start 😀

Hier sind die Links zu den Facebook-Events für

Berlin: https://www.facebook.com/events/172179340227090/

und

Hamburg: https://www.facebook.com/events/205599596679005/

Kommentare

Kommentare