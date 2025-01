Grand Devourer: veröffentlichen ihre zweite Single „Beneath A Pale Horse“

Am 17.01.2025 um 18:00 erscheint die Single Beneath A Pale Horse von Grand Devourer.

Bei dem Dreh und der kreativen Aufarbeitung haben Bassist Lommer und Sänger Kai das Grundkonzept erarbeitet. Es ging darum, die Lyrics mit der Stimmung zu erfassen und die Gefühle auf einzelne Begriffe der Emotionen zu kondensieren.

Kai: „Der Text zu Beneath A Pale Horse kam in einer Phase zu mir, als ich gerade auf einen tiefen Abgrund in meinem Leben zusteuerte. Dementsprechend melancholisch ist das Grundkonzept. Es geht weniger um die Vergänglichkeit an sich, als um den Prozess, sich dieser Endlichkeit bewusst zu werden und mit was für einer erdrückenden Gewalt so eine bleischwere Hoffnungslosigkeit über einen hereinbrechen kann. Das Bild in meinem Kopf war die Ambivalenz zwischen der bewussten Endlichkeit und der bildlichen Unendlichkeit, die in einem grauen Himmel steckt und dem Horizont des Meeres, die scheinbar fast nahtlos ineinander übergehen.

Eines Abends rief mich dann Lommer an, der zwar den Text kannte, aber nicht die genauen Hintergründe und er schien zu 100% begriffen zu haben, welche Emotionen erzählt werden sollen. Er schlug einen Videodreh vor und gemeinsam erarbeiteten wir ein Konzept. Mit diesem in der Tasche machte sich unser Tausendsassa an die Arbeit.“

Lommer: „Kai hatte anfangs die Idee, drei Nornen (aus der nordischen Mythologie) im Video zu verarbeiten. Wir haben die Idee weiterentwickelt und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir die drei Nornen in eine Person stecken wollen. Die Wahl fiel auf meine ehemalige Auszubildende Lucia, die perfekt die Ausdruckslosigkeit darstellen konnte. Wir haben viel mit Stilmitteln gearbeitet: So symbolisiert das weiße Kleid eine Form von Reinheit (zum Beispiel: Neugeborene = Vergangenheit), Lucia selber als Frau steht für die Gegenwart und die vielen schwammigen Aufnahmen und die Schlussszene, mit der schwarzen Masse, steht für den Verfall und somit die Zukunft.

Viel wurde noch im Schnitt ausprobiert und einige Ideen haben sich mit der Zeit entwickelt. So sind die schwimmenden Effekte und die langsamen Blenden erst nachträglich erarbeitet worden. Das Video steckt voller Emotionen und jeder interpretiert diese anders. Das Video ist für uns weniger ein Musikvideo im klassischen Sinne, sondern eher ein künstlerisches Projekt geworden.“

Das Video könnt ihr unter folgendem Link auf YouTube finden:

Wenn euch der Song gefällt, die CD könnt ihr beim Kernkraftritter unter folgenden Link in seinem Shop vorbestellen: https://www.kernkraftritter-records.de/product-520.html