Heavysaurus sind die weltweit erste Rock und Heavy Metal Band für ein ganz junges Publikum. Das Konzept für die Gruppe entstand im Jahr 2009 in Finnland, wo harte Musik längst zum kulturellen Mainstream zählt. Musikalisch nehmen Heavysaurus ihre Anleihen aus Hard Rock sowie Heavy Metal und verpacken die kindgerecht aufgearbeiteten Songs in eine spektakuläre Bühnenshow mit handgespielter Musik und aufwendigen Dinosaurierkostümen. Das Resultat sind leuchtende Kinderaugen und Eltern, die heilfroh sind, nicht mehr dem infantilen Einerlei der üblichen Wandergitarren-Kinderbespaßer lauschen zu müssen.

Mit über einer Viertelmillion verkaufter Alben haben sich die rockenden Saurier bereits mehrere Platinauszeichnungen erspielt. Mit ihrem Debütalbum stiegen Heavysaurus auf Platz 5 der nationalen Charts ein und wurden sogar für den Emma Award 2010 nominiert, den höchsten finnischen Musikpreis. Die Liveband hat in Finnland, Skandinavien und Großbritannien mittlerweile weit über 400 Konzerte absolviert.

Nun kommen Heavysaurus über Sony Music und Seaside Touring endlich auch in den deutschsprachigen Raum. Im Frühjahr 2018 erschien das erste Album, Rock’n’Rarrr Music in Deutschland, Österreich und der Schweiz – wobei die finnischen Songs des Originals liebevoll ins Deutsche übertragen wurden. Als Bonus gibt es zwei eigens für deutsche Kids komponierte Lieder. Die Texte für Heavysaurus stammen aus der Feder von Frank Ramond, der bereits für Udo Lindenberg, Roger Cicero und andere Größen geschrieben hat. Gesungen werden sie von Michael Voss, der seit mehreren Dekaden als Musiker, Produzent und Songwriter große Erfolge feiert – etwa bei und für Mad Max, Wolfpakk und Michael Schenker‘s Temple Of Rock.

Sänger Mr. Heavysaurus kommentiert: „Wir kommen euch besuchen! Die lieben Menschen von Seaside Touring sorgen ab sofort dafür, dass wir von Heavysaurus viele Konzerte spielen können – denn das machen wir am liebsten. Wir freuen uns riesig auf unsere großen und kleinen Dino-Metalheads da draußen! Rarrr!“

Gitarrist Riffi Raff sagt dazu: „Jetzt geht’s richtig los. Meine wilden Riffs kommen einfach am besten auf der Bühne. Wir freuen uns auf euch! Ich übe jetzt erst mal noch eine Runde auf der Gitarre.“

Keyboarderin Milli Pilli ergänzt: „Oh, wie schön! Darüber schreibe ich gleich in meinem Modeblog. Das wird super!“

Bassist Muffi Puffi reagiert wie folgt: „Wie? Was? Wo? Was soll ich machen? Egal, ich bin dabei. Wo ist der Tourbus? Oder fliegen wir mit dem Raumschiff Juranoid?“

Schlagzeuger Komppi Momppi freut sich: „Wir Metal-Dinos lieben Konzerte für unsere Fans. Hoffentlich gibt’s auch was Gutes zu essen. Mmmh, Mammutgulasch…“

Michael Thiesen von Seaside Touring kommentiert die Vertragsunterzeichnung wie folgt: „Ich bin ganz ehrlich, als mir das Thema zugespielt wurde, habe ich mich gefragt, ob nun alle verrückt geworden sind. Doch nachdem ich mich mit der Musik sowie der Idee dahinter näher befasst hatte und mich mit finnischen Kollegen über deren massiven Erfolg in ihrer Heimat austauschen konnte, musste ich meinen ersten Eindruck um 180 Grad korrigieren. Die Band und das Konzept von

Heavysaurus sind großartig! Neben den tollen Songs und der spektakulären Liveshow wird Kindern der Wert von handgemachter Musik vermittelt und der Metal-Nachwuchs gefördert, was auch ihren musikalisch oft geplagten Eltern zugutekommt!“

Line-Up

Mr. Heavysaurus – Gesang

Riffi Raffi – Gitarren

Milli Pilli – Keyboards

Muffi Puffi -Bass

Live-Daten

02.12. Würzburg Posthalle

08.12. Düren TBA

09.12. Bochum Matrix

28.12. Dortmund MPS

29.1. Dortmund MPS

30.12. Dortmund MPS

www.heavysaurus.de

www.facebook.com/HeavysaurusDE

www.youtube.com/watch?v=hPww8f8y6H0&feature=youtu.be

