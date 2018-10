Knock Out Festival: Line-Up komplett, Restkontingent an Tickets im VVK

Knock Out Festival: Line-Up komplett, Restkontingent an Tickets im VVK

Knock Out Festival 2018

am 15.12. geht ´s in die neue Runde – nur mehr ein Restkontingent an Tickets erhältlich – Freedom Call und Sons Of Sounds komplettieren das Line-Up

Am 15. Dezember steigt die diesjährige Ausgabe des Knock Out Festivals in der Karlsruher Schwarzwaldhalle. Nach der ausverkauften Ausgabe aus dem letzten Jahr ist auch die Nachfrage für dieses Jahr riesig: es sind nur noch wenige Resttickets im Vorverkauf! Das Restkontingent sind reguläre Stehplatztickets, sowohl die VIP- als auch die Sitzplatzkarten sind bereits seit einiger Zeit restlos vergriffen.

Das Line-Up ist nun komplett: nach Headliner Helloween, den dänischen Kult-Rockern Pretty Maids, der Traditions-Metalband Primal Fear und der Allstar-Band CoreLeoni sind nun noch die fränkischen Metaller von Freedom Call und die Karlsruher Sons Of Sounds bestätigt worden.

Die 1998 in Nürnberg gegründeten Freedom Call sind aus der internationalen Melodic-Metal-Szene längst nicht mehr wegzudenken. Kein Wunder, denn mit ihrem „Happy-Metal“ setzen sie sich seit dem Debütalbum Stairway To Fairyland erfolgreich gegen alle Neider zur Wehr und begeistern mit mitreißenden Liveshows.

Die Power-Metal-Veteranen um Sänger um Chris Bay leben für die Musik. Die mitreißenden Riffs und hymnischen Melodien, durch die sie sich seit dem ersten Album auszeichnen, gepaart mit der Stimme Bays, sind ihr Alleinstellungsmerkmal. Bevor sie 2010 zum ersten Mal auf Headliner Tour gingen, teilten sie sich mit Größen wie Hammerfall, Blind Guardian oder DragonForce die Bühnen. Dabei können Freedom Call nicht nur Ohrwurm-Songs machen, auch ihre Texte sind durchdacht: neben Geschichten aus der Fantasywelt setzen sie sich auch mit sozialkritischen Themen wie dem Klimawandel auseinander. Live sind Freedom Call von je her ein Garant für eine packende, schweißtreibende Show und für viel, viel gute Stimmung.

Bei Sons Of Sounds handelt es sich um drei Brüder aus Ettlingen bei Karlsruhe, die seit 2007 zusammen Rockmusik machen. Über 300 Shows haben sie bereits absolviert, darunter riesige Festivals wie Das Fest in Karlsruhe und das Rock Of Ages Open Air. Die Band, die bereits vier Alben veröffentlicht hat, betreibt seit 2012 einen eigenen Liveclub, Soundcheck One in der Nähe von Karlsruhe.

Das Knock Out Festival ist das größte Heavy-Indoor-Festival Süddeutschlands und hat neben den angesagten Namen der Rock- und Metalszene einen großzügigen Biergartenbereich, ein vielfältiges Gastroangebot und eine VIP-Area zu bieten. 2017 war die Veranstaltung bereits Wochen zuvor restlos ausverkauft.

Das vollständige Line-Up mitsamt Running Order werden in Kürze bekanntgegeben.

Kommentare

Kommentare