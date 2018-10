Hot Water Music feiern Ende 2019 ihren 25. Geburtstag und werden in diesem Rahmen das komplette Album Caution und einige weitere Songs und Überraschungen aus dem Hut zaubern.

22.11.2019 DE – Berlin – Columbiahalle

23.11.2019 DE – Köln – Palladium

Der VVK startet am Freitag.

„If anyone would have told us in 1994 that we would be a band for 5 years–let alone 25–we would have never believed them. But here we are—approaching 2019–which will mark the 25th Anniversary of Hot Water Music.

Looking back at all we’ve been through over the years (we’re losing track of how many times the band has broken up now), 1 thing is clear: we couldn’t have done it without our family of supporters. We owe it all to you. Seriously.

You only have one 25th anniversary and we’ve decided to celebrate! For the first time ever, we’ll be playing some full album shows. More specifically, we’ll be doing CAUTION in full on these dates:

We’ll also be playing a ton of other songs and are working on some other cool surprises for these shows. Don’t miss these, they’re going to be something special!

Thank you all for 25 years, here’s to 25 more!

Hot Water Music“

1994 gegründet zählen Hot Water Music spätestens seit ihren wegweisenden Alben Forever And Counting (1997) und No Division (1999) zu den wichtigsten Stimmen der weltweiten Punk-/Hardcore-Szene und haben die Musikwelt weit über ihre Genregrenzen hinaus mit ihren ikonischen Texten beeinflusst.

Ihren 25. Band-Geburtstag im Jahr 2019 werden Chuck Ragan, Chris Wollard, Jason Black und George Rebelo daher zum Anlass nehmen, eine Reihe besonderer Veröffentlichungen und Konzerte zu planen. Den Anfang machen zwei exklusive Geburtstagskonzerte, die Hot Water Music im November 2019 nach Köln und Berlin führen werden. Auf den geplanten Konzerten im Palladium und der Columbiahalle (den größten Headline-Shows, die die Band jemals gespielt hat) wird das bei Fans, Kritikern und der Band selbst als Meilenstein empfundene Album Caution (2002) in voller Länge gespielt – samt einer überbordenden Anzahl weiterer Songs aus allen Phasen der 25-jährigen Bandgeschichte.

Bereits am 28. September 2018 haben Hot Water Music mit dem überraschend releasten Song I Will Be, einem weiteren Song aus der Aufnahmesession zu Light It Up aufhorchen lassen.

Spotify: https://spoti.fi/2PkIViV

