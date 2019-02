Die dritte Single vom kommenden Imperia Album Flames Of Eternity ist ab sofort verfügbar! Das Video zur neuen Single Unspoken Words könnt ihr euch hier ansehen!

Das neue Album Flames Of Eternity erscheint am 22. Februar bei Massacre Records und ist als CD Digipak mit Bonustrack, limitierte Vinyl LP, Stream und Download erhältlich. Hier kann man es bereits vorbestellen.

Eine streng limitierte LP auf weißem Vinyl ist hier erhältlich.

Oliver Philipps (Everon), der langjährige Imperia Gitarrist John Stam sowie der finnische Violinenvirtuose Henrik Perelló sind auf dem Album als Gastmusiker zu hören.

Flames Of Eternity ist ein starkes Album geworden, dessen Songs euch auf eine intensive Reise durch die menschlichen Emotionen mitnehmen wird.

Imperia Videos:

Unspoken Words (Official Single) – https://youtu.be/FiYuutnizj8

Book Of Love (Lyric Video) – https://youtu.be/X5UA-L3W5_s

Fear Is An Illusion (Lyric Video) – https://youtu.be/ysf3RtNZU_c

Imperia – Flames Of Eternity

CD Digipak

1. The Scarred Soul

2. Fear Is An Illusion

3. Unspoken Words

4. Book Of Love

5. Blinded

6. Invisible Tears

7. Otherside

8. Beauty Within

9. My Guardian Angel

10. The Ocean

11. A Crying Heart

12. Mother (Piano Version)

Vinyl LP

Side A

1. The Scarred Soul

2. Fear Is An Illusion

3. Unspoken Words

4. Otherside

5. Invisible Tears (Edit Version)

Side B

1. Book Of Love

2. Blinded

3. Beauty Within

4. My Guardian Angel

5. The Ocean

6. A Crying Heart (Edit Version)

http://imperiaband.com

https://www.facebook.com/imperiaband

https://twitter.com/Imperiaband

https://www.youtube.com/user/Imperiaofficial

https://www.instagram.com/imperiaband

https://spoti.fi/2UXzo4A

