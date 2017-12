Neben Silverstein, Obey The Brave, Knocked Loose und Comeback Kid kommen heute für ALLE Stopps der Tour gleich drei neue Acts dazu: einmal die Recklinghauser von Alazka (ehemals Burning Down Alaska), die nach ihrer gefeierten EP und zahlreichen Live-Auftritten in 2017 endlich ihr Debütalbum PHOENIX veröffentlichten, dann Attila, die polarisierende Metalcore-Band um Frontmann Chriz „Fronz“ Fronzak und last but not least We Came As Romans, die mit dem aktuellen fünften Album COLD LIKE WAR auch ihre „Oldschool“-Fans überzeugen konnten.

In Leipzig, Oberhausen, München und Wien können Any Given Day aus Gelsenkirchen zeigen, weshalb sie eine DER Bands im deutschen Metalcore-Genre sind. Frisch im Billing außerdem: Boston Manor in Leipzig, Blood Youth in Wien, Solothurn und Oberhausen.

Impericon & Kingstar präsentieren

IMPERICON FESTVIALS 2018

20.04.2018 AT-Wien, Arena

Comeback Kid, Silverstein, Bury Tomorrow, Attila, Alazka, Any Given Day, We Came As Romans , Knocked Loose, Obey The Brave, Blood Youth

21.04.2018 Oberhausen, Turbinenhalle

Silverstein, Comeback Kid, Bury Tomorrow, Lionheart, Any Given Day , Attila , Alazka, We Came As Romans , Knocked Loose, Obey The Brave, Novelists, Blood Youth

22.04.2018 CH-Solothurn, Kofmehl

Silverstein, Comeback Kid, Attila, Lionheart, Alazka, We Came As Romans , Knocked Loose, Obey The Brave, Blood Youth

27.04.2018 München, Backstage

Eskimo Callboy, Silverstein, Comeback Kid, Lionheart, Any Given Day, Attila, Alazka, We Came As Romans , Knocked Loose, Obey The Brave, Boston Manor, Polaris, Novelists

28.04.2018 Leipzig, Halle 1 Leipziger Messe

Heaven Shall Burn, Eskimo Callboy, Comeback Kid, Silverstein, Bury Tomorrow, Lionheart, Attila , Any Given Day , Alazka , Knocked Loose, We Came As Romans , Obey The Brave, Boston Manor, Novelists

