In Extremo: Endlich Live 2020

Nach einem virtuellen Auftritt beim World Wide Wacken gibt es nun die Sieben tatsächlich noch live auf der Bühne. Release des neuen Albums am 75. Tag der Befreiung, Konzert am 30. Tag der Wiedervereinigung. Wenn das kein Timing ist.

Hier die Infos der Band:

„Nach einem turbulenten Jahr, in dem wir unser neues Album Kompass Zur Sonne und unser 25-jähriges Jubiläum mit Euch feiern wollten, war es uns bis jetzt leider nicht möglich, beides gemeinsam mit Konzerten zu feiern.

Doch nun wird es doch endlich Shows geben!!! Wir werden am 02.10.2020 und am 03.10.2020 auf der Peißnitzinsel in Halle an der Saale zwei Open Air Konzerte spielen.

Die Tickets sind auf 999 Plätze limitiert und Ihr erhaltet die Tickets ab heute um 12h unter folgendem Link:

https://www.mawi-concert.de/index.php?menus_id=2&solo=1&id=26793

Wir freuen uns riesig, endlich wieder für Euch zu spielen und gemeinsam mit Euch ein paar Fässer aufzumachen 🙂

Eure In Extremos“