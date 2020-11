In Extremo: veröffentlichen Extended Version von „Kompass Zur Sonne“ am 27.11.

Die Berliner Formation In Extremo veröffentlicht diese Woche via Universal Music eine neue, erweitere Ausgabe ihres Erfolgsalbums Kompass Zur Sonne heraus. Das insgesamt 13. Studioalbum der Mittelalter-Rock-Band enterte bei seiner Erstveröffentlichung im Mai auf Anhieb Platz 1 der deutschen Album-Charts. Die ein rundes halbes Jahr später erscheinende Extended 2CD Edition wartet gleich mit mehreren Überraschungen auf. Neben den 14 Songs der ursprünglichen Deluxe- und LP-Ausgabe vom Mai wird mit dem wunderbar brachialen Rockstück Ewig Sein ein völlig neuer Song präsentiert. Von Wer Kann Segeln Ohne Wind gibt es zusätzlich eine Variante ohne den Vokalbeitrag von Johan Hegg (Amon Amarth), und bei der ergreifenden Klavier-Version von Schenk Nochmal Ein greift niemand geringeres als Götz Alsmann in die Tasten. Darüber hinaus wird von Schenk Nochmal Ein am 11.12.20 eine Maxi-CD-Single im Digipack sowie eine streng auf 1.000 Stück limitierte 10inch-Vinyl in translucent-sonnengelbem Vinyl aufgelegt. Das Tracklisting beider Tonträger enthält neben der Album-Version und dem Radio Edit auch die Klavier-Version mit Götz Alsmann und on top zwei völlig neue und anderweitig nicht erhältliche Cover des Songs: Schenk Nochmal Ein vom Chor Scala & Kolacny Brothers und den In Extremo-Klassiker Liam von den Mittelalter-Kollegen der Band Faun. Diese Songs werden nicht digital veröffentlicht und erscheinen nur physisch auf der Maxi CD & 10“ Vinyl!

Die größte Freude dürfte den Fans aber die Bonus-CD bereiten, denn sie enthält den kompletten In Extremo-Auftritt beim Wacken World Wide-Festival, das Ende Juli, Anfang August 2020 wegen der Corona-Pandemie online als Live-Stream über die Bühne gehen musste. Auch wenn kein Publikum dabei sein durfte, die Band legte einen begeisternden Gig hin.

Erwähnt werden muss hier unbedingt auch noch, dass das ganze Projekt absolut klimaneutral produziert wird. Band und Label unterstützen damit die Aktion Junge Riesen, bei der es um die „Umwandlung von der Monokultur Kiefernwald zum klimastabilen Laubmischwald“ geht!

Pre-Orders für die Kompass Zur Sonne – Extended 2CD Edition sowie für die Maxi-CD- und 10inch-Vinyl-Ausgaben von Schenk Nochmal Ein sind ab heute möglich unter:

Neue 2CD Extended Edition vom #1 Album Kompass Zur Sonne – ab dem 27.11.

Single Schenk Nochmal Ein – ab dem 11.12.

In Extremo verschieben ihre Kompass Zur Sonne Tournee nach 2022

Aufgrund der aktuellen Situation müssen geplanten Tournee-Termine der Kompass Zur Sonne Tour 2021 (in Kooperation mit Stereo-Propaganda GmbH) auf einen späteren Zeitraum ins Jahr 2022 verschoben werden.

Die Band bedauert die erneuten Verlegungen sehr und sagt:

„Hallo Freunde,

schon vor einigen Monaten mussten wir unsere Worte an euch richten, um euch mitzuteilen, dass wir die Tour zu unserem neuen Album Kompass Zur Sonne ins Jahr 2021 verschieben müssen. Leider hat sich unsere Situation und vor allem auch unsere Perspektive seitdem nicht wirklich verändert, weshalb wir die Tour nun leider noch mal ins Frühjahr 2022 verschieben müssen.

Wir sind euch nach wie vor zu Dank verpflichtet, für die Geduld und Treue, die ihr uns besonders in den letzten Monaten entgegengebracht habt. Die zwei Konzerte in Halle waren für uns und unsere Crew etwas ganz Besonderes und auch noch mal vielen Dank an alle, die Teil davon waren. Wir glauben fest daran, dass bessere Zeiten auf uns alle warten und haben ein Team im Rücken, das mit uns zusammen alles in Bewegung setzt, um euch bis dahin das Beste von In Extremo zu geben, was abseits der Bühne möglich ist.

Passt bitte alle auf euch auf und bis hoffentlich bald,

Eure 7″

Wie bei allen bereits verlegten Konzerten gilt auch hier: Die Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.

In Extremo – Kompass Zur Sonne-Tour 2022

Fr. 22.04.2022 Wiesbaden Kulturzentrum Schlachthof

Sa. 23.04.2022 Köln Palladium

Fr. 29.04.2022 CH-Zürich Komplex 457

Sa. 30.04.2022 Stuttgart Porsche Arena

Fr. 06.05.2022 Bremen Pier 2

Sa. 07.05.2022 Hannover Swiss Life Hall

Do. 12.05.2022 Saarbrücken Saarlandhalle

Fr. 13.05.2022 München Zenith

Sa. 14.05.2022 A-Wien Gasometer

Do. 19.05.2022 Dresden Alter Schlachthof

Fr. 20.05.2022 Erfurt Thüringenhalle

Sa. 21.05.2022 Leipzig Haus Auensee

Do. 26.05.2022 Hamburg Docks

Fr. 27.05.2022 Bielefeld Lokschuppen

Sa. 28.05.2022 Berlin Columbiahalle

Die Burgentour ist von den Verlegungen nicht betroffen:

25 Wahre Jahre – Carpe Noctem – Burgentour

02.07.2021 CH-Augst – Augusta Raurica

19.06.2021 Leinefelde-Worbis – Burg Scharfenstein

23.07.2021 Esslingen – Burg Esslingen ausverkauft

18.09.2021 Satzvey – Burg Satzvey ausverkauft

