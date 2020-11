Hollywood Undead: „The Hollywood Undead House Party“ am 18.12.2020

Die LA Party-Legenden Hollywood Undead schmeißen am 18.12. eine wilde Live-Streaming House-Party!

Gefilmt und Produziert von Danny Wimmer wird die Band sowohl ihre Klassiker, wie auch Songs vom kommenden neuen Album New Empire Vol. 2 (VÖ: 04.12) performen, Gäste und weitere Überraschungen sind zudem geplant.

Johnny 3 Tears kommentiert: “While we can’t get everyone together in a venue to party, we wanted to do the next best thing and host a night they’ll never forget – but won’t remember the next day.”

Den Trailer zur Party gibt es hier zu sehen:

