30.08.2017 – Revolt! Konzert mit Dead Lord und Night Live: Dead Lord (Heavy Metal, Schweden) und Night (Heavy Metal, Schweden). Einlass: 20 Uhr // Beginn: 20:30 Uhr.

02.09.2017 Revolt! Spirit of Metal III;Konzert mit Steelpreacher, Contradiction, Nightfyre, Secutor und Rayder Live: Steelpreacher (Heavy Metal, Koblenz), Contradiction (Teutonic Thrash Metal, Wuppertal), Nightfyre (Heavy Metal, Münster), Secutor (Thrash/Heavy Metal, Koblenz) und Rayder (Speed Metal, Hamburg). Einlass: 20:00 Uhr // Beginn: 20:30 Uhr.

03.09.2017 Revolt! Universal Mons Tour Konzert mit The Crimson Ghosts, Argyle Goolsby and the Roving Midnight und Nim Vind Live: The Crimson Ghosts (Horrorpunk, Deutschland), Argyle Goolsby and the Roving Midnight (Horrorpunk, USA) und Nim Vind (Horrorpunk, Kanada). Einlass: 19 Uhr // Beginn: 19:30 Uhr.

09.09.2017 Uli Jon Roth Live! Konzert der Rock-Legende auf der BilleVue 7 Der 1954 in Düsseldorf geborene Uli Jon Roth entdeckte schon früh seine Leidenschaft für die E-Gitarre und stand erstmals mit 13 Jahren auf der Bühne. Während seiner Studienzeit in Hannover folgten weitere Auftritte mit seinen Bands, bis sein Freund Michael Schenker ihn 1973 fragte, ob er nicht seinen Platz in der Band The Scorpions übernehmen wolle – Uli Jon Roth wollte und es folgten fünf musikalisch unvergessliche Jahre, in denen er seinen Status als Gitarren-Legende aufbauen sollte. Uli Jon Roth gilt als einer der innovativsten E-Gitarristen der Welt und auch nach fünf Jahrzehnten auf der Bühne hat das Gitarrenspiel von Roth nichts von seinem Zauber verloren, Roth begeistert und strahlt die Faszination am Instrument immer noch aus wie kein anderer. Auf dem größten Stadtfestival des Hamburger Ostens, welches dieses Jahr vom 8. bis zum 10. September stattfindet, wird Uli Jon Roth wieder die Bühne rocken! Uli Jon Roth steht für mitreißenden Gitarrensound und pure Gänsehaut, man muss ihn live erlebt haben!

13.09.2017 Revolt! Konzert mit High Spirits und Argus Live: High Spirits (High Energy Rock, US) und Argus (Heavy/Doom Metal, US). Einlass: 20 Uhr // Beginn: 20:30 Uhr.

15.09.2017 Revolt! Konzert mit Age of Woe, Nervosa und Surgical Strike Live: Age of Woe (Death/Crust, Schweden), Nervosa (Thrash, Brasilien) und Surgical Strike (Thrash, Hannover). Beginn: 21 Uhr // Einlass: 20 Uhr.

16.09.2017 Revolt! Konzert mit Krypts, Jupiterian, Sepiroth und Blood Agent Live: Krypts (Death Doom Metal, Finnland), Jupiterian (Sludge Doom, Brasilien), Sepiroth (Death Metal, Niederlande) und Blood Agent (Death Metal, Bremen). Einlass: 20 Uhr // Beginn: 21 Uhr.

17.09.2017 Revolt! Konzert mit Screamer und Diemonds Live: Screamer (Heavy Metal, Schweden) und Diemonds (Heavy Metal, Kanada). Einlass: 20 Uhr // Beginn: 20:30 Uhr.

23.09.2017 Billstedt Metal Day Konzert mit Heretic, Escarnium, Hacavitz und Reavers Live: Heretic (Black Sleaze Punk, Niederlande), Escarnium (Death Metal, Brasilien), Hacavitz (Black Metal, Mexiko) und Reavers (Thrash Metal, Hamburg). Beginn: 21 Uhr // Einlass: 20 Uhr.

28.09.2017 Revolt! Konzert mit Master, Discreation, Leave Scars und Grimgod + Support. Live: Master (Death Metal, USA), Discreation (Death Metal, Hanau), Leave Scars (Thrash, Belgien) und Grimgod (Heavy/Southern Metal, Thüringen) + Support. Einlass: 18:30 Uhr // Beginn: 19 Uhr.

29.09.2017 Revolt! Konzert mit Air Raid, Madhouse und Pectora Live: Air Raid (Heavy Metal, Schweden), Madhouse (Heavy Metal, Hamburg) und Pectora (Heavy Metal, Dänemark). Einlass: 20 Uhr // Beginn: 21 Uhr.

30.09.2017 REVOLT! R-Evolution of Steel Konzert mit Stormwarrior, Empiresfall, Speed Queen, Detraktor und Rayder Live: Stormwarrior (Heavy Metal, Hamburg), Empiresfall (Thrash Metal, Hamburg), Speed Queen (Speed Metal, Belgien), Detraktor (Thrash Metal, Hamburg), Rayder (Speed Metal, Hamburg). Einlass: 19 Uhr // Beginn: 19:30 Uhr. +++ Special: Es wird eine Tombola sowie eine kleine Metalbörse geben +++

