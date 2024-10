Last Temptation: haben neue Single und Video zu „Heart Starter“ veröffentlicht

Last Temptation haben am Freitag die neue Single Heart Starter veröffentlicht. Der Song ist zugleich Title-Track des kommenden Studioalbums, welches am 22.11. bei Metalville Records erscheinen wird.

Der Song zeigt an wohin die Reise auf dem neuen Album Heart Starter gehen wird. Kraftvoller Hardrock, der den Sound der 70er und 80er ins Hier und Jetzt katapultiert. Satte Riffs und Hooks, die sich direkt ins Ohr einbrennen, verfeinert durch ein großartiges Gitarrensolo und eine überragende Gesangsleistung. Ein Song, der es ohne Umschweife schafft, die Vorfreude auf das gesamte neue Album der französischen Vollblutrocker zu wecken.

Nach zwei erfolgreichen, von Fans und Medien gleichermaßen gefeierten Alben sowie Auftritten bei so renommierten Festivals wie dem Hellfest, ist die von Gitarrist Peter Scheithauer (Killing Machine, Belladonna, Temple Of Brutality) gegründete Band bereit, die nächste Phase ihrer musikalischen Karriere einzuleiten.

Im Jahr 2019 veröffentlichten Last Temptation das selbst betitelten Debuütalbum und 2022 gelang mit Fuel For My Soul der endgültige Durchbruch. Anfang 2023 markierte ein Besetzungswechsel einen wichtigen Wendepunkt für die Band. Mit dem langjährigen Annihilator-Schlagzeuger Fabio Alessandrini stieg ein echter Hochkaräter in die Band ein. Franz OA Wise (Hellbats) übernahm den Platz am Bass. Loup Malevil (Sabotage) schließlich fügt dem Ganzen seine melodische, charismatische Stimme hinzu, die die Musik mit rauer Energie und zugleich ansteckender Freude bereichert.

„Die Vielfalt der Musikstile, die wir jetzt einbringen, ist breiter als je zuvor“, erklärt Peter. „Mit Loup und Fabio an Bord haben wir eine neue Dynamik gefunden, die den Songs einen prunkvolleren Anstrich verleiht und sich in den eingängigen Texten niederschlägt.“

Das neue Line-Up hatte ein erfolgreiches Debüt als Vorband der Hollywood Vampires im Zénith in Paris am 25. Juni 2023, wo sich das Publikum von einigen der neuen Kompositionen sowie die Qualität der umformierten Band überzeugen konnte.

Peter Scheithauer verrät: „Unser klassischer Sound ist immer noch da, aber mit einem Hauch mehr Frische. Stellen Sie sich vor, die aktuelle Energie und Dynamik verschmilzt mit der Kraft des amerikanischen Hard Rocks der 70er und 80er Jahre… Das ist die neue Last Temptation Formel.“

Nun ist es offiziell: Last Temptation sind bereit, euch in die Hitze Kaliforniens zu entführen, zu den Wurzeln des Rock ’n‘ Roll.

Line-Up:

Loup Malevil – Lead Vocals

Peter Scheithauer – Guitars

Franz Oa Wise – Bass

Fabio Alessandrini – Drums

Links:

https://last-temptation.com/

https://www.facebook.com/LastTemptationOfficial

https://www.instagram.com/lasttemptationofficial