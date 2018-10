Jeder Musikliebhaber weiß, dass Abschlusskonzerte einer langen Tournee immer ganz besondere Ereignisse sind. Das Publikum hat bereits in den Wochen zuvor überall nachlesen können, wie sehr die Band bei den bisherigen Konzerten Abend für Abend gefeiert wurde, und freut sich nun umso mehr, seine Helden mit eigenen Augen sehen zu können. Die Band befindet sich durch die zahlreichen Konzerte in exzellenter Verfassung, ist perfekt eingespielt und möchte bei der letzten Show natürlich noch einmal alles Vorherige toppen. Ein solches Tourfinale fand am 19. April 2018 in der Birminghamer Symphony Hall statt. Die britische Rockgruppe Magnum beendete dort ihre 42 Konzerte umfassende Road To Eternity-Tour und lieferte auf höchstem Niveau ab. .

„Ein wirklich magischer Abend“, bestätigt Gitarrist Tony Clarkin, „zumal die Show für uns eine Art Heimspiel war, denn wir alle stammen aus der Gegend zwischen Birmingham und Wolverhampton, haben in den zurückliegenden 20 Jahren aber nur einmal in Birmingham gespielt. Insofern war dies in gleich mehrfacher Hinsicht ein ganz besonderer Moment für Magnum.“ Der Situation entsprechend spielten sich die Bandmitglieder Tony Clarkin, Sänger Bob Catley, Bassist Al Barrow und ihre beiden Neuzugänge, Keyboarder Rick Benton und Schlagzeuger Lee Morris souverän durch eine gelungene Mischung aus Klassikern und neueren Songs, mit der die Band ihre lange Tradition stimmungsvoller Rocknummern weiterhin erfolgreich fortsetzt.

Von dieser Spielfreude und der flammenden Interaktion zwischen Musikern und dem Birminghamer Publikum wurde auch Stargast Tobias Sammet (Avantasia, Edguy) mitgerissen, der bei Lost On The Road To Eternity auf die Bühne kam und – wie schon bei der Studioaufnahme des Tracks – Sänger Bob Catley tatkräftig unterstützte. Übrigens, kurz zwischendurch erwähnt: Als Vorbote dieses packenden Livealbums wird Lost On The Road To Eternity bereits am 9. November 2018 als digitale Single veröffentlicht.

Bleibt abschließend also nur die Frage, was Live At The Symphony Hall von den bisherigen Magnum-Livescheiben unterscheidet. „Bob und ich machen diese Band ja schon ein paar Tage länger, haben aber nie die Begeisterung für Magnum verloren“, erklärt Clarkin. „Wir wollen immer dazulernen und sind offen für Ratschläge und Tipps. Dementsprechend wurden die älteren Songs immer wieder aktualisiert, wir spielen sie mal etwas schneller, mal etwas langsamer, ändern hier ein Solo oder dort eine kleine Melodie. So haben wir nicht nur das Interesse des Publikums, sondern auch unseren eigenen Spaß an diesen Nummern aufrechterhalten.“ Treffender könnte man die Magie auf Live At The Symphony Hall kaum beschreiben.

Live At The Symphony Hall erscheint über SPV/Steamhammer am 18. Januar 2019 als 2CD DigiPak, 3LP Gatefold, Download und Stream.

Tracklisting:

CD1

1. When We Were Younger 8:00

2. Sacred Blood ‚Divine‘ Lies 6:28

3. Lost on the Road to Eternity 6:11

4. Crazy Old Mothers 5:35

5. Without Love 6:14

6. Your Dreams Won’t Die 5:42

7. Peaches and Cream 5:09

8. How Far Jerusalem 10:46

CD2

1. Les Morts Dansant 5:46

2. Show Me Your Hands 5:52

3. All England’s Eyes 4:48

4. Vigilante 5:24

5. Don’t Wake the Lion (Too Old to Die Young) 11:43

6. The Spirit 4:30

7. When the World Comes Down 6:11

Magnum live 2018

18.11. Bochum – Zeche

19.11. Frankfurt – Batschkapp

20.11. Augsburg – Spectrum

www.magnumonline.co.uk

https://www.facebook.com/magnu mbandpage

