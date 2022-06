Mefisto: veröffentlichen neue Single „Blades Of Lucifer“

Die historische Death/Thrash Metal-Band Mefisto hat eine neue Single veröffentlicht! Der Song trägt den Titel Blades Of Lucifer und nimmt das neue Album Phosphorus vorweg, das als Digipak, Kassette, Streaming und digitaler Download am 13. Juli durch GMR Music Group erscheinen wird.

1984 in Stockholm geboren, gehörten Mefisto zu den Vorreitern der ersten Welle des schwedischen Death Metal. Nach Bathory beeinflusste die Band eine ganze Generation extremer skandinavischer Bands.

Nach der Veröffentlichung der beiden Demos Megalomania und The Puzzle im Jahr 1986 lösten sich Mefisto 1987 auf. Nachdem sie über 12 Jahre lang in Mysterien gehüllt waren, veröffentlichten sie 1999 die beiden Demos in einer CD-Compilation mit dem Titel The Truth. 2015 wurden die gleichen Demos erneut veröffentlicht, zum ersten Mal auf Vinyl, mit dem Titel The Megalomania Puzzle.

2017 veröffentlichten Mefisto ein Album, das in den Herzen der Szene blieb, die sie geschmiedet hat. Diesmal kümmerte sich Robban Granath, der ursprüngliche Schlagzeuger der Band, auch um den Gesang, während Mogge als Gitarrist hinzukam (bei Aufnahmen spielte er auch Bass). LG Petrov trat in einem der Lieder singend auf.

2019 ging die Band erneut ins Studio, um das Album Octagram aufzunehmen. Diesmal arbeitete die Band mit Chaq Mol von Dark Funeral zusammen, der mit seinen Soli in zwei Songs zum Protagonisten wurde. Octagram ist ein Konzeptalbum über eine dystopische Welt. Ein düsteres Album, härter und brutaler als sein Vorgänger. 2020, während der Pandemie, begannen die Arbeiten am neuen Album, diesmal mit einem stabilen Line-Up, das immer Chaq Mol sowie A. Impaler (Firespawn, Naglfar), Schlagzeuger Chris Barkensjö (Lik, Witchery) und die Keyboarder Carl Westholm (Candlemass, Avatarium).

Mit dem neuen Album Phosphorus hat die Band ihre Thrash-Metal-Wurzeln wiedergefunden und einen atmosphärischen Sound aus Orgel, Theremin, Backing-Vocals, dunklen Gitarrenharmonien und virtuosen Gitarrensoli hinzugefügt – ohne dabei den ursprünglichen Death Metal-Sound zu vergessen.

Das Album wurde von Mike Wead (Gitarrist von King Diamond und Mercyful Fate) und Simon Johansson (Gitarrist von The Wolf) aufgenommen, produziert und gemastert, für ein Album, das verspricht, dunkler, finsterer, melodischer und abwechslungsreicher als je zuvor zu werden.

Ein spezielles Bundle bestehend aus Digipak / Kassette, Fan-Card und Patch ist nur auf https://www.gmrmusic.se/shop erhältlich!

Line-Up:

Robert Granath – Gesang

Morgan Myhrberg – Rhythmische Gitarre

Chaq Mol – Solo-Gitarre

A. Impaler – Bass

Chris Barkensjö – Schlagzeug

Carl Westholm – Keyboards, Theremin, Chöre

