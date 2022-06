Milking The Goatmachine: veröffentlichen dritte Single & Video

Eine alte Ziegenweisheit besagt, alle guten Dinge sind 8. Auf Ihrem Weg zur Weltherrschaft haben sich die Gebrüder Udder vor 14 Jahren in Deutschland niedergelassen. Auf ihrem 8. Album, welches am 24.06.22 via Reaper Entertainment Europe erscheinen wird, haben die Brüder ihre Erfahrungen in der Sprache ihrer 2. Wahlheimat vertont.

Nach Uns Die Grindflut erzählt 14 Kurzgeschichten in feinster Goatgrindmanier. Wie gewohnt liefern die Brüder eine Mischung aus Death Metal, Grind, Crust und Thrash. Mit deutschen Texten versehen und Schweinequietschern verfeinert.

Heute präsentiert die Band bereits die dritte Single Kackeball. Der Song ist ab sofort auf allen gängigen Streamingplattformen erhätlich.

Die Band kommentiert:

„Heyho Goatgrinders,

Um Euch das Warten bis zum 24.06. nochmal ein wenig zu verkürzen haben Goatleeb und ich für Euch ein Playthrough Video von unserem Song Kackeball gemacht.

Textlich erzählt es unseren Touralltag, im speziellen die An und Abreisen zu den Showlocations.

Im Video könnt Ihr sehen, wie Goatleeb und ich uns fit halten und was wir so treiben, wenn wir mal keine Musik machen.

Viel Spass damit!

Goatfreed„