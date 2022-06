Brunhilde – 27

Artist: Brunhilde

Herkunft: Fürth, Deutschland

Album: 27

Spiellänge: 42:03 Minuten

Genre: Hard Rock, Punk, Metal

Release: 27.05.2022

Label: Saol Records

Link: https://www.brunhilde.de/

Bandmitglieder:

Gesang – Carolin „Caro“ Loy

Gitarre und Gesang – Kurt Bauereiß

Bass – Randy Van der Elsen

Schlagzeug – Bastian Emig

Gäste:

Backing Vocals – Kerstin Horz, Olav Senkbeil

Keyboards, Piano – Matthias Ulmer

Tracklist:

Exerpts From Psalm 27 Son Of A Gun The Winner Takes It All Girl With 1000 Scars Apartment 213 Snafu Cut My Rockin´ Brain Eye For An Eye And Tit For Tat Friendly Fire Are The Kids Alright? The End The Book Of Revelation House Of The Rising Sun

27: ein Konzeptalbum, das sich konsequent mit dieser Zahl beschäftigt.

Wer kennt sie nicht, die Mythen um die Zahl. Der berühmt-berüchtigte Klub 27 wurde nach den im Alter von 27 Jahren verstorbenen amerikanischen Musiklegenden Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison sowie Kurt Cobain gebildet. Dazu kommen mit Brian Jones und Amy Winehouse noch zwei berühmte Engländer. Aber auch andere Personen starben mit 27 und zogen die Aufmerksamkeit von Sängerin Caro bei Internetrecherchen auf sich. Im Song The Girls With One Thousand Scars verarbeitet sie die tragische Geschichte und das traurige Schicksal einer Stripperin, die seit frühester Kindheit missbraucht wurde, auf der Straße landete und zeitlebens immer an die falschen Männer geriet. Ein Jahr vor ihrem Tod mit 27 schrieb sie ein Buch, in dem sie all ihre Peiniger mit ihren Taten an den Pranger stellte. Einige von ihnen wurden anschließend gerichtlich angeklagt und verurteilt. Weitere Songs drehen sich um einen verunglückten Rennfahrer oder um einen amerikanischen Football-Spieler, der im Afghanistan-Krieg im Friendly Fire stirbt.

So unterschiedlich die Storys, so unterschiedlich auch die Musik. Trotz des Themas Tod kommt die Platte keinesfalls traurig daher. Metal, Hardrock, Grunge, Punk, ein Akustik-Song, elektronische Elemente und immer Caros unverwechselbare kratzige Stimme sorgen für kurzweilige Unterhaltung, die jederzeit professionell und sauber produziert ist. Klar, aufgrund der komplett unterschiedlichen Songs gefällt nicht jedem alles. Das ist aber auch nicht gewollt. Die Platte befindet sich jenseits des Mainstreams. Allerdings findet auch jeder geneigte Hörer schnell einen der elf Songs, den er für sich gewinnt. Elf? Ja, ich zähle Track 12, The Book Of Relevation sowie den dreizehnten Song, das Cover von House Of The Rising Sun einfach mal nicht mit. The Book Of Relevation ist ein gesprochenes Outro, das mich stark an Malcom McLaren auf der Sex Pistols-Scheibe The Great Rock ’n’ Roll Swindle erinnert. House Of The Rising Sun ist ein amerikanischer Folksong, der 1964 in der Version der The Animals in die Hitparaden schoss und nun in einer giftigen Version von Brunhilde daherkommt.

Zurück zur Platte. Was ist mir noch aufgefallen?

Metal und Bläser. Was eigentlich ein No Go ist, funktioniert bei Friendly Fire hervorragend. The Winner Takes It All fällt durch elektronische Elemente auf. Als einziger der Klub 27-Gestorbenen hat es mit dem The Doors-Cover The End tatsächlich nur Jim Morrison auf das Album geschafft. Mit einer schwermütigen Klavier-Akustikversion der Ballade schließen die Fürther ihre Storys der (viel zu) jung Gestorbenen ab.

Produziert wurde das Album zum zweiten Mal von Produzent Charlie Bauerfeind, der auch schon unter anderem mit Motörhead, Helloween, Saxon oder Blind Guardian zusammengearbeitet hat. Neben dem eigentlichen Duo Brunhilde, bestehend aus Carolin „Caro“ Loy und Kurt Bauereiß, haben sie sich zwei weitere Hochkaräter zur Unterstützung ins Boot geholt. Schlagzeuger Bastian Emig ist nicht nur von Van Canto bekannt. Er spielte auch schon bei Jester’s Funeral. Den Bassisten Randy van der Elsen kennen die meisten von Vandenberg, er spielt aber auch noch bei Tank. Des Weiteren haben auf dem Longplayer Kerstin Horz und Olav Senkbeil mit Backing Vocals sowie Matthias Ulmer an Keyboards und Piano mit gewirkt. Bei Friendly Fire spielt Markus Grosskopf von Helloween mit, taucht aber nicht in der Gästeliste auf.

Vier Songs sind vorab mit Videos erschienen. Girl With 1000 Scars, Eye For An Eye And Tit For Tat, Friendly Fire sowie House Of The Rising Sun können als Vorgeschmack unter anderem auf YouTube gehört/gesehen werden. Das Album ist neben den üblichen digitalen Kanälen zum Download und Stream auch als physikalischer Datenträger erschienen. Neben der CD ist auch eine Variante auf Vinyl zu haben. Diese wurde bei den Release-Konzerten der Band bei einem Preis von 20 Euro aus den Händen gerissen.