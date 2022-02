Naked Gypsy Queens: veröffentlichen ihre EP „Georgiana“ und ein weiteres Track Pre-Listening zu „Wolves“

Am 11.02.2022 veröffentlichte das Quartett Naked Gypsy Queens aus Tennessee nun endlich ihre Debüt-EP Georgiana!

Dazu gibt es auch noch mal ein neues Track Pre-Listening zu Wolves, hier zu hören:

Naked Gypsy Queen knüpfen mit ihrer EP an den überlebensgroßen Sound ihrer Helden aus den 60er und 70er Jahren an und feuern die Flamme des Old-School-Hardrocks, unter Verwendung ihres eigenen Treibstoffs des 21. Jahrhunderts, wieder an. Georgiana wird digital und als limitierte Vinyl Edition mit coolem Etch-Muster auf der B-Seite der Platte erhältlich sein.

Die Naked Gypsy Queens wurden gegründet, als alle vier Mitglieder noch in der High School waren, und man baute sein Publikum auf eine ganz normale Art und Weise auf: indem sie jede Gelegenheit zum Spielen warnahmen. Sie bissen sich an Klassikern von MC5, den Stones, Pink Floyd und den Allman Brothers die Zähne aus. Diese Einflüsse ließen sie in ihre eigenen Songs einfließen und kreierten so ihren originellen Sound, der laut, aggressiv und voller überdimensionaler Hooks ist.

Nachdem sie sich in ihrer Heimatstadt Franklin, TN, eine treue Fangemeinde erspielt hatten, richteten sie ihr Augenmerk auf Nashville und noch bevor eines der Bandmitglieder 20 Jahre alt war, wurden sie schnell zu einer der führenden Rockbands der Stadt.

„Unser Ziel war es, die härteste Live-Band der Welt zu werden“, sagt Frontmann Chris Attigliato, der sich die Gitarrenarbeit mit Cade Pickering teilt. „Wir waren laut. Wir waren eine Band, die man auf der Bühne sehen musste. Wir wurden zum Kult, und bei manchen Konzerten bildeten sich Schlangen um den Block. Wir versuchten nicht, die höchste Anzahl an digitalen Streams zu erreichen; wir taten einfach das, was wir tun wollten, und machten die Musik, die wir machen wollten.”

Mit Georgiana tritt die Band selbstbewusst ins internationale Rampenlicht. Bei den fünf einzigartigen Hymen kommt die Chemie zwischen Attigliato, Pickering, Bassist Bo Howard und Schlagzeuger Landon Herring zum Tragen. Georgiana, das Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, ist eine brennende Hymne, die von einer Slide-Gitarre und donnernden Drums unterstrichen wird, und Wolves ist ein gitarrengetriebener Bombast-Track in Molltonarten. Abgerundet durch die dynamische Power-Ballade If Your Name Is New York (Then Mine’s Amsterdam) und das stampfende Strawberry Blonde #24 zeigt Georgiana die ganze Bandbreite der Naked Gypsy Queens. Es ist die Momentaufnahme einer aufstrebenden Band.

Die Band nahm Georgiana in Detroit auf und arbeitete mit den Studio-Veteranen Marlon Young, Al Sutton und Herschel Boone zusammen. Um die Energie ihrer Konzerte einzufangen, nahmen sie jeden Track in einer Reihe von Live-Takes auf. Hohen Besuch erhielten die Jungs von Legenden wie Alice Cooper und Wayne Kramer von den MC5, die während der Aufnahmen im Studio vorbei schauten.

„Wir haben einen älteren Sound, mit etwas Neuem gemischt“, sagt Howard, der sich daran erinnert, wie er im Keller der High School in Tennessee über Attigliato und Herring stolperte, die sich mit einem Können, das weit über ihr Alter hinausging, durch Led Zeppelins Whole Lotta Love spielten. „Als ich diese Jungs zum ersten Mal traf, wusste ich sofort, dass ich mit ihnen spielen musste. Ich wusste, dass wir Musik machen können, die andere Leute in unserem Alter anzieht und gleichzeitig diejenigen anspricht, die mit dieser Art von Musik aufgewachsen sind.“

Mit ihrem generationsübergreifenden Sound schlagen die Naked Gypsy Queens eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft des Genres und schaffen zeitlosen Rock & Roll für die moderne Welt. Angeführt nicht nur von Chris‘ gefühlvollem Gebrüll, sondern auch von der klanglichen Wucht einer gelehrten Rhythmusgruppe und den ineinandergreifenden Riffs zweier Lead-Gitarristen, sind Naked Gypsy Queens auf dem besten Weg, Könige zu werden.

Georgiana Tracklist:

1. Georgiana

2. Down To The Devil

3. Strawberry Blonde #24

4. Wolves

5. If Your Name Is New York (Then Mine’s Amsterdam)

6. Georgiana Live (Digital Bonustrack)

Online:

https://www.facebook.com/NakedGypsyQueens

https://twitter.com/ngqband