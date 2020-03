Nick Cave & The Bad Seeds: sagen ihre European & UK-Tour ab

Coronakrise und kein Ende in Sicht. Nun hat auch Nick Cave seine ab April geplante European & UK-Tour 2020 abgesagt. Mit seiner Band The Bad Seeds wollte der britische Musiker im Mai und Juni auch vier Stopps in Deutschland machen, doch laut Konzertveranstalter FKP Scorpio wurden alle Termine zunächst ersatzlos gestrichen. Man arbeit zwar derzeit mit Hochdruck an Ersatzterminen, doch das ist in der momentanen Situation nicht einfach, da quasi jeder Veranstalter und jede Band versucht Ersatztermine zu vereinbaren. Bereits gekaufte Tickets sollen dennoch zunächst ihre Gültigkeit behalten.

In Deutschland sind folgende Termine von der Absage betroffen:

17.05.2020 Köln, Lanxess Arena

18.05.2020 Hamburg, Barclaycard Arena

27.05.2020 Berlin, Mercedes Benz Arena

06.06.2020 München, Olympiahalle

Hier das Statement von Nick Cave:

„We have taken the decision to reschedule the Nick Cave & The Bad Seeds European and UK Tour. While hugely disappointing, this feels the best course of action to keep you all as safe as possible.

We are working hard to finalise when the rescheduled shows will take place, and will share detailed information with you all as soon as we have it. All existing tickets will remain valid for these rescheduled shows.

Sending love to you all.

Nick Cave and The Bad Seeds“