Of Mice & Men – Timeless (EP)

Fazit

Zeitlos klingen die drei Titel auf der EP von Of Mice & Men für mich auf jeden Fall und auch der Name Timeless ist gut gewählt. Vor allem der Titeltrack überzeugt auf ganzer Linie. Was für mich die Scheibe besonders macht, sind auf den ersten beiden Tracks die Clean Vocals mit den melodischen Parts. Auch Anchor birgt seine Stärken, dennoch bleibt der bei mir nicht direkt hängen und rückt eher in den Hintergrund. Allgemein betrachtet ist die EP sehr stark geworden und auch der Sound hat wirklich viele Stärken. Drei neue Titel, 12 Minuten starker Of Mice & Men Sound. Antesten sollten Fans die Scheibe auf jeden Fall.



Anspieltipps: Timeless und Obsolete