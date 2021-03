Ars Vivendi – Heavy Metal-Quiz

Name des Spiels: Heavy Metal-Quiz

Hersteller/Verlag: Ars Vivendi Verlag

Version: 1. Auflage 2015

Preis: 9,95 €

Art: Kartenspiel mit 71 Quizkarten in einer Blechdose

Link: https://arsvivendi.com/Buch/Titel/4250364114769-Heavy-Metal-Quiz



Coronazeit und Homeoffice. Was liegt da näher, als sein Metalwissen zu testen? Also hey, kurz mal ins Netz geschaut und schon ein Quiz entdeckt, bestellt und ausgepackt. Was dann folgte, folgt später.

Erst einmal zum Erlebnis des Auspackens: Eine wirklich schlichte, aber schöne Blechdose schützt die Karten vor allen Umwelt-Festival-Zelt-Bier-Knick-in-Rucksäcken-und-weiteren-Einflüssen. Das ist mal gelungen und mitgedacht. Alle anderen Kartenspiele sehen ja spätestens nach dem zweiten Ausflug aus, als wären sie live bei Naturkatastrophen anwesend gewesen. Die Karten selber sind stabil, haben eine samtige Oberfläche und liegen gut in der Hand.

Nun zu den Fragen… puh – ich bin ehrlich, ich bin völlig überfordert. Jetzt behaupte ich von mir, dass ich auch überhaupt keine Ahnung habe. Dachte aber, das Spiel ist von 2015, das kann ja gar nicht so schlimm sein. Trugschluss. Ich weiß nichts, kann etwas raten – vielleicht war mal eine kleine Vermutung vorhanden. So nach Bauchgefühl oder nach Ausschlussverfahren. Die meisten Fragen stammen allerdings aus Zeiten, in denen ich noch Quark im Schaufenster war oder mir gerade das Laufen beigebracht wurde.

Also was mache ich nun damit?! Richtig – Experten fragen. Ich hole mir die Hilfe und das Schwarmwissen des Time For Metal Teams. Immerhin sind hier alle Altersklassen und somit Erfahrungsschatz von Jahrzehnten vorhanden.

Los geht’s mit ein paar Beispielen:

Frage 1: „Bei wem findet sich die Behauptung, 18 sei in Wirklichkeit 9?“

Mögliche Antworten: „a) Alice Cooper, b) King Diamond, c) Glenn Danzig“

Das Team rät und liegt richtig. Das Schöne ist, dass die Antworten auf der Rückseite stehen und der Fragensteller somit mitraten kann. Hinzu gibt es zu jeder Antwort auch eine Erklärung, somit kann sich jeder Zusatzwissen aneignen und wir müssen nicht dumm sterben.

Frage 2: „Wer ging mehrfach mit dem britischen Death-Metal-Kommando Bolt Thrower auf Tour, ist aber auf keinem Studioalbum der Band zu hören?“

Mögliche Antworten: „a) David Ingram, b) Martin Walkyier, c) Martin van Drunen“

Auf diesem Niveau folgen weitere Fragen und das Team wirft nach und nach die Flinte ins Korn. Von einigen Beteiligten höre ich nur (und so geht es mir ebenfalls), dass die Namen einem schon nichts sagen oder man den Namen schon mal gehört habe, aber der Bezug dazu völlig fehle beziehungsweise die Fragen zu sehr in die Tiefe gehen. So kommt es zu der Aussage eines Kollegen: „Für das Quiz musst du so trve sein und/oder ein volltrunkener Metalhead, der jedes Jahrzehnt miterlebt hat“.

Eine amüsante Frage möchte ich euch nicht vorenthalten. Leider ist es, für mich jedenfalls, eine Ausnahme in diesem Quiz.

Frage: „1982, Texas: Ozzy Osbourne sitzt betrunken im Hotel, als er auf die Idee kommt, in ein Frauenkleid zu schlüpfen und einen Ausflug zu machen. Dieser endet im Gefängnis, weil …“

Mögliche Antworten: „a) er einer Taube den Kopf abbiss, b) er an ein amerikanisches Nationalheiligtum urinierte oder c) er in der Lobby eine ganze Ameisenstraße durch einen Strohhalm in seine Nase sog“

Diese Frage bringt dann wieder etwas Stimmung in die mittlerweile demotivierte Runde. Leider eine Ausnahmekarte und so legen wir das Spiel nach nicht einmal zehn Fragen beiseite und widmen uns anderen Themen.

Natürlich haben wir das Spiel in der derzeitigen Situation online gespielt. Ich habe den gesamten Kartenstapel einmal durchsucht und bin auf noch eine weitere witzige Frage gestoßen – das war’s aber dann auch. Irgendwie enttäuschend, ich habe wirklich mit mehr Stimmung gerechnet. Und das ist leider nicht der „Onlineversion“ geschuldet.