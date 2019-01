Nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums Circles im November letzten Jahres steht jetzt für P.O.D. die kommendeEuropa Tour mit Alien Ant Farm und Special Guests ’68 kurz vor dem Start im Februar!

Aktuell präsentieren P.O.D. ihren Fans dazu noch eine weiteres Video zum Song Listening For The Silence: https://youtu.be/9mf5DXX2z1A



P.O.D.s zehntes Studioalbum „Circles“ (VÖ 16.11.2018) ist ein großer Sprung nach vorne. Die Band beschloss, ihren kreativen Prozess drastisch zu verändern und holte das Produzentenduo Heavy aus Los Angeles mit ins Boot. “Wir begannen mit unseren typischen Gitarrenriffs. Auf manchen Songs fügten sie dann Ambient-Elemente hinzu, die die Stücke komplett anders klingen ließen.“ freut sich Sandoval. „Oder wir ließen ein schweres Riff eher hookig klingen. Auch gesanglich hat sich Einiges verändert. Diesmal sind sogar dreistimmige Harmonien in den Refrains und Versen zu hören.“

Das Ergebnis klingt modern und trotzdem immer noch typisch nach P.O.D.! „Dieses Mal sollte alles frisch wirken.“, sagt Sandoval. „Wir wollten uns nicht zurückhalten, nur um besonders oldschool zu klingen. Wir arbeiteten mit Samples und holten einen extra Keyboarder ins Studio.“ Sandovals langjährige Bandkollegen – Leadgitarrist Marcos Curiel, Bassist Traa Daniels und Schlagzeuger Wuv Bernado – waren von Beginn von dieser Idee angetan.

Album Trailer: https://youtu.be/V2usnJS6jls

Pre-Listening Titelsong: https://youtu.be/TKMrGbh9Hm8

Video „Rockin‘ With The Best“: https://youtu.be/P4Wufxh8990

Europa Tour von Februar – März 2019 mit Alien Ant Farm and Special Guests ’68:

15 Feb Garage, Saarbrucken, GERMANY

16 Feb Rock Planet, Pinarella Di Cervia, ITALY

17 Feb Dynamo, Zurich, SWITZERLAND

19 Feb Backstage, Munich, GERMANY

20 Feb Essigfabrik, Cologne, GERMANY

21 Feb Amanger Bio, Copenhagen, DENMARK

23 Feb Trix, Antwerp, BELGIUM

24 Feb Melkweg Max, Amsterdam, THE NETHERLANDS

26 Feb Lemon Grove, Exeter, UK

27 Feb O2 Academy, Bristol, UK

28 Feb Waterfront, Norwich, UK

01 Mar O2 Academy, Oxford, UK

02 Mar O2 Kentish Town Forum, London, UK

03 Mar O2 Academy, Newcastle, UK

05 Mar The Garage, Glasgow, UK

06 Mar The Welly, Hull, UK

07 Mar O2 Institute, Birmingham, UK

09 Mar Rock City, Nottingham, UK

10 Mar O2 Ritz, Manchester, UK

12 Mar Dolans, Limerick, IRELAND

13 Mar Limelight, Belfast, UK

14 Mar Button Factory, Dublin, IRELAND

