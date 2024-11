P.O.D.: im März/April 2025 mit Godsmack auf Europatour

Im März/April 2025 werden P.O.D. als Special Guest auf der Godsmack World Tour zu sehen sein.

Die Tour startet am 22. März in der Sofia Arena in Bulgarien und führt dann durch Rumänien (Bukarest), Ungarn (Budapest), Polen (Gliwice), Österreich (Wien), Kroatien (Zagreb), Tschechien (Prag), Deutschland (München, Berlin, Offenbach), Großbritannien (London), Belgien (Brüssel) und endet mit zwei Shows in Deutschland, Hamburg und schließlich am 12. April in der Turbinenhalle in Oberhausen.

Über diese anstehende Tour sagt Sonny Sandoval: „Wir freuen uns so sehr darauf, nach Europa zurückzukehren und unser neues Album Veritas mit unseren Freunden Godsmack und Drowning Pool zu feiern. Wir wissen, dass dies die Rock’n’Roll-Show sein wird, an die man sich erinnern wird.“

Im Mai letzten Jahres veröffentlichten P.O.D., bestehend aus Sonny Sandoval (Gesang), Marcos Curiel (Gitarre) und Traa Daniels (Bass), ihr elftes Album Veritas über Mascot Records. Das Album war ein Top-10-Hit in den U.S. Billboard Current Hard Rock-, Current Rock- und Current Alternative-Albumcharts und wurde von den Fans bereits über 40 Millionen mal gestreamt.

Aus dem Album wurden mehrere Singles ausgekoppelt: Drop, mit Lamb Of God-Sänger Randy Blythe, die Single Afraid To Die mit Jinjer-Sängerin Tatiana Shmayluk, I Won’t Bow Down, Lies We Tell Ourselves und I Got That.

Aktuelle P.O.D. Videos:

Drop ft. Randy Blythe (Lamb Of God)

I Won’t Bow Down

I Got That

Afraid To Die ft. Tatiana Shmayluk (Jinjer)

Lies We Tell Ourselves

Das Album wurde bei Spotify, Apple und Deezer in die Playlist aufgenommen und nur in Deutschland über 2.6 Millionen mal gestreamt.

Im Sommer spielte die Band mit Skindred in Großbritannien und absolvierte ein Handvoll euphorischer Festival-Sets auf dem Graspop, Summerside und Rock For People.

Sie spielten als Support für Mudvayne, gingen auf ihre I Got That-Headline-Tour durch die USA mit den Special Guests Bad Wolves und Norma Jean, spielten auf Festivals wie Louder Than Life, Aftershock, Sonic Temple und Welcome To Rockville und schlugen Wellen auf der Shiprocked-Kreuzfahrt. Im Oktober tourten sie durch Lateinamerika und spielten das Knotfest und Headline-Shows in Brasilien sowie Shows in Chile, Kolumbien und Mexiko.

Veritas wurde über mehrere Jahre hinweg geschrieben, wobei die Band in der Regel jeweils ein oder zwei Stücke in L.A. mit The Heavy einspielte. Das Album ist voller Adrenalin. Und für eine Band, die nie davor zurückgeschreckte, ihr Herz auf der Zunge zu tragen, ist es auch eines der emotionalsten Alben ihrer Karriere. Das Wort Veritas – was auf Lateinisch „Wahrheit“ bedeutet – definiert den emotionalen Kern des Albums, und das Albumcover bringt diese Botschaft noch besser zum Ausdruck: Für Curiel bedeutet das Veritas-Albumcover, das ein Kind mit geschwärzten Augen zeigt, „eine Kulmination von Unschuld und dunklen, verborgenen Wahrheiten“. Jetzt, wo sie mit Veritas als Anker in die Zukunft blicken, sind P.O.D. sehr gespannt, wie es weitergeht. Nun, das, und extrem dankbar. „Vor 30 Jahren gab es noch nicht dieses Endziel“, sagt Sandoval. „Es ging immer um die nächste Platte, Show und Tour. Wir haben es immer genossen, wo wir jetzt sind. Wir sind immer noch fleißig und arbeiten immer noch hart.“

Godsmack haben vor kurzem ihre fulminante US-Tournee beendet. Sowohl Godsmack als auch P.O.D. verfügen über jahrzehntelange Tournee-Erfahrung und wissen genau, was die Massen wollen! Dies wird eine Tournee, die den Lärm mit sich bringt und die man sich merken wird.

Tourdates:

29.03.2025 A-Wien – Gasometer

02.04.2025 München – Zenith

04.04.2025 Berlin – Columbiahalle

05.04.2025 Offenbach – Stadthalle

11.04.2025 Hamburg – Inselpark Arena

12.04.2025 Oberhausen – Turbinenhalle