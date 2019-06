Remo Drive: live in Deutschland – neues Album am 31.05. via Epitaph

Das amerikanische Indie-Rock-Duo Remo Drive kündigt für Dezember dieses Jahres eine europäische Headline-Tour an, von der auch drei Termine auf deutsche Großstädte fallen:

03.12.2019: Köln, Blue Shell

04.12.2019: Berlin, Cassiopeia

06.12.2019: Hamburg, Molotov

Am 31. Mai veröffentlicht die Band um die Brüder Erik und Stephen Paulson ihr neues Album Natural, Everyday Degradation via Epitaph Records. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichten die US-Amerikaner ein brandneues Musikvideo:

Natural, Everyday Degradation Tracklist

1. Two Bux

2. The Grind

3. The Devil

4. Shakin’

5. Dog

6. Separate Beds

7. Ezra and Marla

8. Halos

9. Around the Sun

10. Mirror

11. The Truth

Remo Drive online:

http://www.remodriveband.com/

https://www.facebook.com/RemoDrive/

https://www.instagram.com/remodrivemn/

https://twitter.com/RemoDrive

