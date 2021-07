Saint City Orchestra: sind mit ihrer neuen Single „Suicide Bobby“ zurück, die uns mit einer enorm positiven Stimmung und Fröhlichkeit versorgt

Sie sind zurück von der Empty Pub Tour, der ersten Tour während der Pandemie in der Schweiz, welche das Saint City Orchestra durch 8 Locations in der Ostschweiz führte. Am 17.09.21 kommt dann das langersehnte Album Unified!

Mit Suicide Bobby strahlt die Band wieder Fröhlichkeit und positive Stimmung aus. Es wird Zeit wieder voller Elan und Spaß durchs Leben zu gehen. Die Zeit ist wieder reif verrückt durchs Leben zu gehen. Bobby handelt von einem Vogel der Sehnsüchtig von der Freiheit träumt, all die unzähligen positiven Möglichkeiten vermisst. Vielleicht ein bisschen ironisch passend zu der vergangenen Zeit, aber durchaus auch einfach ein fröhlicher Song der Sonne, Stimmung Freiheit ausstrahlen soll. Somit ist alles gesagt, Lautstärke rauf, Fenster auf, und lautstark mit singen!

Wenn das Saint City Orchestra aus lauter Kehle „Hooray, Hooray“ singt, jubeln sie vor Dankbarkeit. To Your Honour ist eine Hymne an die Alltagshelden der Pandemie, welche während dieser geschichteschreibenden Zeit, übermenschliches geleistet haben. „Natürlich können wir auf dem Balkon klatschen, Charity Veranstaltungen besuchen oder Geld spenden – dies hat für uns aber nichts mit dem ausserordentlichen Einsatz zu tun, welche unsere Alltagshelden jeden Tag aufs Neue gezeigt haben und auch weiterhin leisten.“ so die Band. Ein Hochlied auf und für die Helden des Alltags. Die Band möchte diesen Menschen ein musikalisches Kränzchen winden und zeigen sich schlicht dankbar für deren Einsatz, heben ein Pint Guinness zu ihren Ehren.

To Your Honour versprüht trotz der Ernsthaftigkeit des Textes die typische irische Lebensfreude und Beschwingtheit. Zeigt so musikalisch, dass auch in Zeiten wie sie jetzt durchlebt werden, die Fröhlichkeit bewahrt werden soll. Produziert wurde To Your Honour von Sascha Paeth (u.a. Avantasia, Kamelot, Epica uvm.) Die Entstehung des Saint City Orchestra ist dem Zufall geschuldet. Nach einem bierseligen Besuch eines FC St. Gallen Spiels traf man auf den Organisator der Irish Rocknight und sagte für einen Gig zu, der zwei Monate später stattfinden sollte. Das Problem dabei: es gab weder eine Band, noch Songs oder Erfahrung mit Irish Rock. Doch irgendwie gelang das Unmögliche und der Gig wurde zum Erfolg. Über 200 Konzerte in der Schweiz und im nahen Ausland spielten sie seit der turbulenten Bandgründung 2013. Mit dabei waren so namhafte Festivals wie das Rock The Ring, der Gurten oder das Open Air St. Gallen.