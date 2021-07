Offizielle Deutsche Charts: Amigos schlagen Rolling Stones

Freiheit ist in Corona-Zeiten ein ganz besonderes Gut. Das gilt auch für die Amigos, die ihre Freiheit derzeit in vollen Zügen genießen – und zwar an der Spitze der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Dort feiert das volkstümliche Schlager-Duo nicht nur sein mittlerweile 13. Nummer-eins-Album, sondern setzt sich auch gegen niemand Geringeres als The Rolling Stones durch. Die nimmermüden Musiklegenden platzieren ihren Konzertmitschnitt A Bigger Bang, Live In Rio 2006 an zweiter Stelle.

Mit viel Magia verzaubert Popsänger Álvaro Soler den dritten Rang, wo er einen neuen persönlichen Bestwert erzielt. Der Grandseigneur des Schlagers, Roland Kaiser, trumpft wiederum mit den Zusammenstellungen Alles Kaiser 2 (Stark Wie Nie) (vier) und Alles Kaiser (Das Beste am Leben) (sechs) auf. Ebenfalls neu dabei sind Battle-Rapper Duzoe (Watchmeburn, elf) sowie die irische Rockband Inhaler (It Won’t Always Be Like This, 13).

Im Single-Ranking hat Ed Sheeran trotz seiner Bad Habits den größtmöglichen Erfolg. Der britische Superstar klettert von vier auf eins und legt damit seinen dritten Nummer-eins-Hit nach Shape Of You und Perfect hin. Pashanims Sommergewitter verbleibt auf einem hohen zweiten Platz, während Shirin Davids Lieben wir das Podium abrundet.

Bei der südkoreanischen Boygroup BTS ist mal wieder alles in Butter (sechs), denn dank physischem Re-Release und dem neuen Lied Permission To Dance (23) wirbelt sie die Top-Ränge gleich doppelt durcheinander. Die höchsten New Entries stammen von THe Kid Laroi & Justin Bieber („Stay“, acht) sowie Rammstein-Frontmann Till Lindemann (Ich hasse Kinder, zwölf).

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Händlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.