Helloween: gemeinsam mit „ESC“-Sieger Måneskin erstmals auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Charts

Bis zu Halloween müssen sich Gruselfans noch ein bisschen gedulden. Bereits heute ist dagegen die Zeit für Helloween gekommen. Die 1984 gegründete Metalband feiert ein gelungenes Gipfeltreffen ihrer drei Sänger-Generationen und besteigt erstmals auch den Gipfel der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Das selbstbetitelte Album Helloween schnellt direkt von 0 auf 1 – und setzt sich gegen insgesamt 20 weitere Neueinsteiger durch.

Helloween konnten ihrer Freude am Freitagnachmittag freien Lauf lassen: „Für uns ist das die höchste Form der Ehrung und wir sind superstolz, vielen, vielen Dank“, so Gitarrist und Gründungsmitglied Michael Weikath. „Künstler sollten in meinen Augen nicht primär auf Charts und Verkaufszahlen schielen, aber es freut einen dann natürlich schon ungemein, solch eine Resonanz für ein derart besonderes Album zu bekommen“, konstatiert Vokalist Michael Kiske. Sein Gesangskollege Andi Deris ergänzt: „Schon über 30 Jahre darf ich mit unserer Musik die Welt bereisen – aber ein Nummer-1-Album im eigenen Heimatland ist wohl für all uns Musiker DER Traum schlechthin… WOW… Wir haben es tatsächlich erreicht. Einigkeit macht stark – Pumpkins United we are!“.

Schlagermusik von den Calimeros (Bahama Sunshine, zwei), Deutschrap von BHZ (Halb:vier, drei) und Negatiiv OG (Reich Der Schatten, sieben), dazu ein Genre-Crossover von Nick Cave & Warren Ellis (Carnage, fünf) sowie Lockdown-Live-Sounds von Subway To Sally (Eisheilige Nacht: Back To Lindenpark, sechs): Die weiteren New Entries mögen es abwechslungsreich. Einzig Panikrocker Udo Lindenberg (Udopium – Das Beste, vier) und die Zusammenstellung Sing meinen Song – Das Tauschkonzert, Vol. 8 (acht) bleiben der Top 10 aus der Vorwoche erhalten.

In den Single-Charts ziehen Måneskin (Beggin‘) in einem fulminanten Schluss-Sprint an Vorwochensiegerin Olivia Rodrigo (Good 4 U, zwei) vorbei und führen die Hitliste erstmals an. Die italienischen ESC-Gewinner sind zusätzlich mit den Songs I Wanna Be Your Slave (vier) und Zitti E Buoni (37) platziert. Als stärkste Neuzugänge bringen sich Rapper Luciano (Schmetterling, drei) und Popsänger Pietro Lombardi (Ti Amo, 16) in Position.

Aktuell beliebtester Fußball-Titel ist der zum französischen WM-Gewinn 2018 erschienene HipHop-Track Ramenez La Coupe à La Maison von Vegedream auf Rang neun. Auch das offizielle EM-Lied We Are The People (Martin Garrix feat. Bono & The Edge, 18) und der ARD-Song Die Guten Zeiten (Wincent Weiss & Johannes Oerding, 54) sind weiterhin dabei.

