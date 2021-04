Charts: Rapper, Rocker und Superstars in den Offiziellen Deutschen Charts

Mit seinen 24 Jahren ist Sierra Kidd dem Kindesalter längst entwachsen – und blickt in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, bereits auf eine langjährige Karriere zurück. Nachdem seine Alben Nirgendwer (2014, sechs), Rest In Peace (2017, acht) und TFS (2019, fünf) allesamt die Top 10 erreichten, erobert der Rapper mit Naosu nun erstmals die Spitze. Für diesen Erfolg ist natürlich ein Nummer 1 Award fällig. Etliche Genre-Kollegen begleiten den gebürtigen Ostfriesen in die Hitliste, und zwar u. a. Bosca (Solange Es Schlägt 2, fünf), die Zombiez (Zatan lebt!, sieben) und Enemy (Stunde Null, 18).

Einen Akustischen Tanz Auf Dem Vulkan präsentieren Hämatom, wobei die Masken-Metaller unterschiedliche Stile wie Swing, Rock und Polka miteinander kombinieren. Ihr experimenteller Longplayer Berlin stürmt auf Rang zwei. Vor-Vorwochensiegerin Maite Kelly (Hello!, drei) und die Country-Band Truck Stop (Liebe, Lust & Laster, vier) finden für ihre aktuellen Produktionen ebenfalls zahlreiche Käufer. Post-Rock von Godspeed You! Black Emperor (G_d’s Pee At State’s End!, elf) und teuflisch guter Pop von Demi Lovato (Dancing With The Devil…The Art of Starting Over, zwölf) wird auf den weiteren Positionen geboten.

In den Single-Charts hält Nathan Evans (Wellerman) selbst Pop-Superstar Justin Bieber auf Abstand und feiert eine ungefährdete siebte Nummer-eins-Woche. Der Kanadier rollt seine Peaches gemeinsam mit Daniel Caesar und Giveon von der fünften an die zweite Stelle. Miksu / Macloud, Nimo & Jamule (Frag Mich Nicht) streichen Bronze ein.

Über sieben Minuten lang ist selbst die kürzeste Version des Helloween-Krachers Skyfall, der auf Platz 14 zwischen Samra (Diebe, 13) und den Broilers (Alles Wird Wieder Ok!, 16) den zweithöchsten Neueinstieg einstreicht. DSDS-Gewinner Jan-Marten Block (Never Not Try) startet auf Rang 17, während seine Mitfinalisten Kevin Jenewein (Hurricane, 68) und Starian Dwayne McCoy (Hold Me, 70) weiter hinten debütieren.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Händlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.