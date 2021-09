Offizielle Deutsche Charts: Metal und Rock überall

Bereits vor drei Wochen sorgten Metallica für viel Wirbel, als ihr Klassiker Enter Sandman sensationell die Spitze der Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, eroberte. Nun legen James Hetfield & Co. nach – und bugsieren ihre gleichnamige fünfte Studioplatte Metallica nach 30 Jahren zurück auf Platz eins der Album-Hitliste. Neben der remasterten Version des auch als Black Album bekannten Werks erreichen drei weitere Rock- bzw. Metal-Produktionen die Top 10: Vorwochensieger Senjutsu (Iron Maiden, zwei), die Neuauflage der 1984er-Scheibe Fugazi (Marillion, vier) sowie Steve Hacketts Surrender Of Silence (zehn).

Kerstin Ott ist seit ihrem Mega-Erfolg Die Immer Lacht eine feste Größe in der Schlagerbranche – so sagt man zumindest – und konstatiert an dritter Stelle: Nachts Sind Alle Katzen Grau. Ex-Eisblume-Sängerin Sotiria, die wie Kerstin Ott am vergangenen Samstag bei der Premiere von Die Giovanni Zarrella Show im ZDF auftrat, schüttet Mein Herz auf Position sechs aus. Die Top-Neueinsteiger-Riege beschließen die Kultband Depeche Mode (Ultra – The 12′ Singles, fünf) und Soundtüftler Jean-Michel Jarre (Welcome To The Other Side (Concert From Virtual Notre-Dame), acht).

In den Single-Charts verursachen Die Ärzte viel Noise, was ihnen aus dem Stand den vierten Platz einbringt. Noch besser kommt das HipHop-Duo RAF Camora & Luciano (2CB) vom Fleck, das direkt den Thron besteigt. The Kid LAROI & Justin Bieber (Stay) holen Silber. Superstar Ed Sheeran ist mit dem offiziellen Sommerhit Bad Habits (drei) sowie der Neuerscheinung Shivers (neun) präsent.

Die Top 100 der Offiziellen Deutschen Single- und Album-Charts werden freitags ab 18 Uhr auf www.mtv.de veröffentlicht.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Händlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.